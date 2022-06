R. Kelly skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne

Fragmenty książek

Nikt się nie domyśla, co dzieje się w furgonetce. Fragment „Strefy mroku”

Za kilka dni dostanie paszport, z którym będzie mógł pojechać na południe i przedostać się przez góry do Argentyny. Tam wsiądzie w samolot do Francji, gdzie już czekają osoby, które pomogą mu w nowym życiu. Ale to jeszcze nie tak szybko. Publikujemy fragment książki „Strefa mroku” Nony Fernández.