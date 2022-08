Serhij Żadan dla „Polityki”: Na początku wojny ciągle patrzyliśmy w niebo

Tam, gdzie jest ruski mir, nie może być Ukrainy – mówi Serhij Żadan, ukraiński pisarz, poeta, wokalista i aktywista mieszkający w Charkowie.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Po raz pierwszy wyjechał pan z Ukrainy do Polski na kilka spotkań, w czasie których zbierał pan środki na zakup samochodów dla wojska. I w tym czasie, w nocy z 17 na 18 sierpnia, Charków został brutalnie ostrzelany. Jak to jest wyjechać dziś z Ukrainy?

SERHIJ ŻADAN: – Źle, strasznie. Chcę do domu. Rozumiem, że trzeba wyjeżdżać, będziemy mieć we wrześniu trasę razem z zespołem Żadan i Psy, ale serce mówi co innego. Paradoks polega na tym, że my w Charkowie czujemy się bardzo spokojni, a kiedy tylko wyjeżdżamy poza miasto, pojawia się strach, choć teoretycznie tam jest bezpieczniej.