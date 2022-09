Płacimy uwagą. Czyli kto nas rozprasza i co z tego ma

Nie tracimy koncentracji, ktoś nam ją kradnie – czytamy w nowej książce o świecie internetu. I nie byle kto – najtęższe umysły Doliny Krzemowej. A skoro kradną, to nasze skupienie musi mieć rosnącą wartość.

Dziękuję za uwagę. Ten grzecznościowy zwrot padający zwykle na końcu wystąpienia publicznego przypomina nam na co dzień, że skupienie odbiorcy ma dla nas pewną wartość. Angielskie pay attention już zupełnie dosłownie odnosi się do wynagradzania (lub odpłacania) uwagą za to, co kto inny ma do powiedzenia czy pokazania. Ale kontekst, w jakim pada w tytule nowej książki Johanna Hariego – „Stolen Focus. Why You Can’t Pay Attention” (Ukradzione skupienie. Dlaczego żyjemy w rozproszeniu) – brzmi dość złowieszczo.