„Wiedźmin” w opałach: Henry Cavill rezygnuje z roli Geralta

„Wiedźmin” powróci na ekrany latem przyszłego roku. Już wiemy, że będzie to pożegnanie Henry’ego Cavilla z rolą Geralta z Rivii. Aktor zszokował fanów, bo jeszcze niedawno zapowiadał, że jest gotów zagrać we wszystkich siedmiu sezonach.

To było jak grom z jasnego nieba. Henry Cavill, który popularność zdobył jako odtwórca roli Supermana w filmach z komiksowego uniwersum DC, a polskie serca podbił jako Geralt z Rivii w serialu „Wiedźmin” produkcji Netflixa, w krótkim wpisie poinformował, że nadchodzący trzeci sezon będzie jego ostatnim w roli Białego Wilka. Pałeczkę przekazuje Liamowi Hemsworthowi, znanemu z takich produkcji jak „Igrzyska śmierci” czy „Dzień Niepodległości: Odrodzenie”. I z faktu, że jego starszym bratem jest sam marvelowski Bóg Gromu, Thor, czyli Chris Hemsworth. Wiadomość o zmianie w samej czołówce obsady serialu na bazie książek Andrzeja Sapkowskiego zbiegła się w czasie z wieloma głośnymi newsami.

Wiedźmin znów będzie Supermanem

Najgłośniejszym zaskoczeniem ostatnich tygodni był powrót Cavilla do kinowego świata DC Comics. Brytyjczyk po raz pierwszy pelerynę Supermana założył w „Człowieku ze stali” w 2013 r. Powtórzył to w filmach „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (2016) i w „Lidze Sprawiedliwości” (2017), które były finansowymi rozczarowaniami, więc wydawało się, że ten rozdział kariery Cavill już zamknął. Z powrotem do świata komiksowych herosów wciągnął go Dwayne The Rock Johnson, odtwórca tytułowej roli w widowisku „Black Adam” – Człowiek ze stali pojawia się w scenie po napisach, by zapowiedzieć starcie między tymi dwiema potężnymi postaciami. Niedługo po kinowym debiucie „Black Adama” Cavill potwierdził oficjalnie powrót do roli Supermana. Zapowiedziano również sequel „Człowieka ze stali”.

Wszyscy zaczęli się więc zastanawiać: jak aktor połączy rolę Supermana z nagrywaniem kolejnych sezonów „Wiedźmina”? Okazało się, że nie planuje tego robić.

Czytaj też: Czy serialowy „Wiedźmin” jest wierny książkom Sapkowskiego?

Geralt wypada z kalendarza

Wczytując się w zamieszczony przez Cavilla wpis w sieci, dostrzeżemy zwrot: „I will be laying down my medialion and my swords for Season 4”, co sugeruje, że decyzja o rozstaniu z rolą należała do niego. W połączeniu natomiast z także świeżą wiadomością, że wkrótce Cavill zagra w nowym filmie Guya Ritchiego, łatwo dodać dwa do dwóch i dojść do wniosku, że aktor musiał po prostu wyrzucić coś z napiętego kalendarza. Padło na Geralta.

Nie brakuje jednak takich, którzy doszukują się w całej sytuacji drugiego dna. I to nie tak, że ich argumenty nie mają sensu. Przede wszystkim dziwi moment ogłoszenia decyzji przez Cavilla. Jesteśmy wciąż niemal rok przed premierą trzeciego sezonu „Wiedźmina” (lato 2023), w którym Cavill jeszcze gra, a który będzie teraz oglądany wyłącznie przez pryzmat jego odejścia z obsady. W dodatku za niecałe dwa miesiące na Netflixie będzie miał premierę inny serial w uniwersum Sapkowskiego: „Wiedźmin: Rodowód krwi”, w którym Cavill nie ma żadnej roli. Kampania promocyjna z absolutną pewnością będzie przebiegać w cieniu ogłoszenia Brytyjczyka. Trudno sobie wyobrazić, by podczas wywiadów showrunnerka „Wiedźmina” Lauren Hissrich była pytana o cokolwiek innego niż utratę największej gwiazdy flagowej produkcji tego uniwersum.

Kto nie ceni Sapkowskiego

Jakby tego było mało, całkiem niedawno jeden z byłych scenarzystów „Wiedźmina” postanowił podzielić się ze światem przemyśleniami o tym, jak wyglądała praca w zespole Hissrich. Beau DeMayo zdradził, że w zespole scenarzystów znaleźli się i tacy, którzy nie byli fanami książek Sapkowskiego albo gier produkcji CD Projekt, ale zdarzało się, że z materiału źródłowego otwarcie kpiono lub po prostu go nie lubiano. Zdaniem DeMayo był to gotowy przepis na katastrofę.

Słowa scenarzysty i producenta animacji „Wiedźmin: Zmora wilka” to z kolei woda na młyn dla tych, którzy – mówiąc delikatnie – nie pałają sympatią do produkcji Netflixa. Co niektórzy łączą rewelacje DeMayo z odejściem Cavilla. Cytują aktora, który zapowiadał jakiś czas temu, że gotów jest grać Geralta we wszystkich planowanych siedmiu sezonach, o ile on i ekipa będą wciąż zdolni „opowiadać świetne historie, honorujące teksty Andrzeja Sapkowskiego”. Może Cavill doszedł do wniosku, że ten warunek nie zostanie spełniony?

Czytaj też: Nadszedł od północy... O „Wiedźminie” bez (dużych) spoilerów

Wiesiek to nie superbohater

A może poszło o prosty wybór: albo Netflix i kolejne sezony z Geraltem, albo powrót do Supermana, który – przy całej sympatii do naszego „Wieśka” – pozostaje najpopularniejszym bohaterem popkultury. Gaża też będzie z pewnością dużo wyższa. Wedle doniesień „Variety” Cavill za pierwszy sezon „Wiedźmina” zgarnął 3,2 mln dol., czyli 400 tys. dol. za odcinek. I choć śmiało można zakładać, że z czasem kwota rosła, raczej nie może równać się z kosmicznymi honorariami za filmy z superbohaterami.

Możemy tylko zgadywać, czy decyzja aktora była motywowana finansowo, czy stało za tym coś jeszcze. Pewne jest tylko to, że za jakiś czas będziemy mieli nowego Geralta. Przed Liamem Hemosworthem niebywale trudne zadanie.

Czytaj też: Niezły biznes – gry komputerowe