Zyta Rudzka dla „Polityki”: Złapałam język za fraki

Nie jestem pisarką biblioteczną, szukam tropów w terenie. Do pisania uruchamiały mnie kobiety, które zachodziły mi drogę, żeby mi coś wcisnąć. Handlary to moja literacka miłość – mówi Zyta Rudzka.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Co zjemy? Wera, bohaterka nowej powieści „Ten się śmieje, kto ma zęby”,

wzięłaby coś prostego.

ZYTA RUDZKA: – Ja też jak Wera lubię proste jedzenie. Ale z Werą nie mam za dużo wspólnego. Często tworzę postaci, których nawet nie lubię, mam wobec nich poczucie obcości, a pisanie mnie do nich zbliża, jakoś się w końcu spotykamy. Ten rodzaj początkowej obcości jest dla mnie dobrym paliwem do pisania. Dopiero kiedy skończyłam książkę, zdałam sobie sprawę z mojej miłości do Wery.