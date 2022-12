Zmarł aktor i reżyser Emilian Kamiński

Salon

Jan Dobkowski. Nie przestaję się dziwić

Jan Dobkowski, rocznik 1942. Malarz, rysownik, autor instalacji przestrzennych. Uważa, że życie to cud, a natura daje nam poczucie istnienia. Dlatego nie podoba mu się niszczenie świata dla pieniędzy, a jego obrazy najlepiej pokazują, co mamy do stracenia.