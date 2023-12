12 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Dużo dobra w świecie zła

Książka, która stała się społecznym fenomenem. Opowieści pełne zwrotów akcji. Dużo dobra w świecie zła. Autorskie podsumowanie 2023 r. w polskiej literaturze.

1. Joanna Kuciel-Frydryszak, Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Marginesy.

Autorka w swoim historycznym reportażu szeroko opisała życie kobiet wiejskich w międzywojennej Polsce. W tym obrazie wiele osób odnalazło ślady przeszłości kobiet ze swoich rodzin. Ta książka stała się fenomenem społecznym.

2. Grzegorz Bogdał, Idzie tu wielki chłopak, Czarne.

Bohaterowie nominowanego do Paszportu POLITYKI zbioru opowiadań zmagają się z rzeczywistością i często ponoszą porażkę. Ale jednocześnie Bogdał umiejętnie operuje napięciem, które sprawia, że dostajemy opowieści pełne zwrotów akcji i czarnego humoru.

3. Agnieszka Pajączkowska, Nieprzezroczyste, Historie chłopskiej fotografii, Czarne.

Pajączkowską w jej esejach o chłopskiej fotografii nominowanych do Paszportu POLITYKI interesuje fotografia w całości, razem z tym, co wydaje się nieistotne albo jest niewidoczne. I dzięki temu fascynująco opowiada o Polsce XX w. i o historii społecznej, a także o tym, co prywatne i polityczne.