Mariusz Treliński dla „Polityki”: Przymierzałem się do „Ariadny” od sześciu lat. Szukałem takiej opery

To jedna z najpiękniejszych oper, jakie kiedykolwiek napisano – mówi Mariusz Treliński, autor inscenizacji „Ariadny na Naxos” w Operze Narodowej. Premiera 4 kwietnia.

DOROTA SZWARCMAN: – Ostatnio zachwyca się pan operami Richarda Straussa, zapowiada się seria inscenizacji.

MARIUSZ TRELIŃSKI: – Półtora roku temu w Operze w Lyonie wystawiłem „Kobietę bez cienia”, którą sprowadzamy do Warszawy. Teraz „Ariadna”, a potem „Salome” we Wrocławiu i Lyonie, w nowej inscenizacji, innej niż ta sprzed dziewięciu lat. Długo szukałem swojego miejsca w operze i dziś połączenie tekstów Hofmannsthala, które są wyzwaniem intelektualnym, z przepiękną muzyką Straussa uważam za ideał.

„Ariadna” jest teatrem w teatrze. Prolog to wielkie zamieszanie przed wystawieniem nowej opery w posiadłości bogacza. Młodziutki, ambitny Kompozytor (rola na głos żeński) dowiaduje się, że jego dzieło ma być wykonane jednocześnie z występem trupy komediowej.

Prolog jest realistyczny, wygląda jak prawdziwa próba do spektaklu. Nie ma dekoracji, śpiewacy chodzą po scenie, panuje chaos. Widzimy przygotowania, przymiarki kostiumów, kamery, dymy. Ilustracyjności nigdy nie lubiłem, ale tu mamy autentyczny zapis dynamicznej twórczej pracy. Widzimy artystów, którzy szukają głębi, celebrytów, młodszych i starszych, ludzi sztuki i mecenasów. Jedną rzecz zmieniamy: naszą bohaterką jest Kompozytorka, to postać kobieca. Nie jest tak młoda jak u Straussa, ma już za sobą jakąś historię. I to daje nową perspektywę interpretacji: jako kobieta Kompozytorka, pisząc o Ariadnie, pisze poniekąd o sobie, to jest jej alter ego. Mają wiele cech wspólnych: obie są samotne wśród innych postaci i obie są głęboko idealistyczne.

A w dzieło Kompozytorki-idealistki ingeruje ktoś, kto na sztuce się nie zna. Dziś również mamy takie sytuacje.

Od początku, a przymierzam się do „Ariadny” od sześciu lat, uważałem, że wbrew tradycji wystawienniczej ten Prolog nie jest komedią. Oczywiście, są tam elementy zabawne, ale w rzeczywistości to horror. Autorzy zapisali osobiste doświadczenia na temat głębokiej samotności w trakcie bolesnego procesu twórczego, kiedy artysta jest najbardziej bezbronny: tworzy dzieła o rzeczach ważnych i delikatnych, a na drodze napotyka okrutnych mecenasów, rozpieszczonych solistów, problemy finansowe. Stąd mój pomysł, żeby zobaczyć tę scenę raczej na sposób mroczny. Majordomus, który przekazuje polecenia artystom, to rola mówiona. U nas to mężczyzna, który wydaje z siebie zmodyfikowany, chorobliwy i przerażający głos. Jego wejścia naruszają estetyczny świat artystów wręcz fizycznie, są dla nich czymś potwornym. Nie dość, że nie rozumie sztuki, że jest okrutny, infantylny i złośliwy, to sam jego głos jest naruszeniem świata muzyki. To postać zdecydowanie lynchowska, na pograniczu nierealności. Strauss fantastycznie ukazuje paradoks: zewnętrzne przeszkody wynikają z czegoś wewnętrznie nieprzepracowanego, z lęku, z poczucia niskiej wartości. Kompozytorka przelewa to na swoją bohaterkę.

A potem mamy właściwą operę o Ariadnie.

To opowieść o dojmującej samotności, o traumie, która nie chce odejść, o ranie miłości. Ariadna czuje się, jakby oderwano jej fragment ciała: mówi, że był byt „Tezeusz i Ariadna”, a gdy nie ma Tezeusza, to nie ma i Ariadny. Na Naxos przeżywa ten ponury brak w absolutnej samotności. Długo myślałem o tym, czym ma być to miejsce odosobnienia, bo Naxos dziś dla nas jest po prostu jedną z greckich wysp, na którą można pojechać na wycieczkę. Szukając przestrzeni radykalnej, opisującej pustkę otaczającą bohaterkę, wpadliśmy na pomysł planety Naxos. To samotność kosmiczna, nieskończona. Ten rodzaj samotności poczułem wiele lat temu, oglądając „2001: Odyseję kosmiczną” Kubricka. Francuski scenograf Fabien Lédé, z którym tworzyliśmy w Lyonie „Kobietę bez cienia”, a teraz pracujemy po raz pierwszy w Warszawie, zbudował niesamowitą dekorację zatopioną w kosmosie. Ariadnę, choć jest jedynym człowiekiem na stacji kosmicznej, otaczają postaci, lecz w naszej inscenizacji są one nie w pełni ludzkie.

I tu pojawia się Zerbinetta z czterema postaciami z komedii dell’arte.

Nawiasem mówiąc, to ciekawy żart Hofmannsthala, że Ariadna jest na A, a Zerbinetta na Z. Między nimi jest cały alfabet, to są absolutne przeciwieństwa. I nie jest to tak proste, że Ariadna reprezentuje miłość romantyczną, a Zerbinetta namiętność chwilową i nonszalancką, tylko to są dwie pełnoprawne filozofie życia. Z jednej strony mamy osobę, która wierzy w jedyną miłość i jest jej wierna, a z drugiej strony jest ktoś, kto mówi: nie będzie ten, będzie inny, trzeba cieszyć się życiem i go używać. Rady Zerbinetty brzmią nawet dziś całkiem wiarygodnie, jednak osoba przeżywająca miłosną traumę nie umie ich usłyszeć ani pojąć. Mądrością autorów jest tu pokazanie, że nie da się tych postaw wartościować, one istnieją obok siebie.

A kim jest w tym spektaklu Zerbinetta i jej towarzysze?

W prologu Kompozytorka rozpacza, że skoro Ariadna jest samotna na bezludnej wyspie, to nie może wprowadzić licznych nowych postaci. Życzeniem Kompozytorki było więc, by to był monodram: Ariadna jest jedynym człowiekiem wśród istot o innym statusie. Postanowiliśmy więc, że Zerbinetta i aktorzy z komedii dell’arte, czyli wyjątkowo sztucznej formy, u nas będą w niepokojący sposób nieludzcy, czyli będą grupą usługujących androidów. To zaprogramowane automaty, których funkcją i jedynym zadaniem jest wspierać i pocieszać Ariadnę, nawet wbrew niej samej. Wtedy dla Ariadny inaczej zabrzmią słowa androida Zerbinetty: mam takie samo serce jak ty. Ona czuje, że nikt jej tak naprawdę nie rozumie, że słyszy słowa jakiegoś sztucznego skryptu.

A potem pojawia się bóg Bachus.

To jest jedna z najciekawszych postaci w tej operze ze względu na ambiwalencję. Bachus według mitologii jest związany zarówno z miłością, jak i ze śmiercią, to symbol odrodzenia, figura przemiany. Tu wraca temat, który fascynował i Straussa, i Hofmannsthala, czyli gra przeciwieństwami, synteza odległych polaryzacji.

Ariadna myśli, że on przyszedł do niej jako śmierć, a śmierci pragnie, więc za nim idzie.

U nas to rozmowa z własnym wyobrażeniem, a nie z czymś, co istnieje naprawdę. Ariadna w swojej samotności ma wizję. Spotkanie Bachusa jest walką psychiki o katharsis, które ją przemieni. Tak naprawdę nikt do niej nie przychodzi. Figura męskiego wybawcy jest dziś skompromitowana. Ariadna musi sobie radzić sama.

Jak zapowiada się strona muzyczna?

Bardzo dobrze. Przy doborze obsady wokalnej pomagał mi szef muzyczny spektaklu Lothar Koenigs. W naszym teatrze prowadził już „Umarłe miasto” Korngolda i „Fidelia” Beethovena, ale tak naprawdę jest specjalistą od Straussa. To on znalazł Nadję Stefanoff, która śpiewa rolę Primadonny/Ariadny. Partię Kompozytorki wykonuje Svetlina Stoyanova, Bułgarka, która robi karierę w Europie. Bachusa śpiewa Rafał Bartmiński. Myślę, że nasza „Ariadna” prowadzona przez Koenigsa będzie miała siłę odpowiadającą głębi jej skomplikowanej miłości. Dla mnie to jedna z najpiękniejszych oper, jakie kiedykolwiek napisano. Przed 20 laty przyjaciel dał mi „Vier letzte Lieder” Straussa w wykonaniu Jessye Norman pod batutą Kurta Masura i powiedział: posłuchaj, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek nagrano. Zgadzam się z nim. Szukałem podobnej opery i „Ariadna” nią jest.

***

Mariusz Treliński (ur. 1962 r.) – reżyser operowy, filmowy i teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w latach 2005–06 i od 2011 r. do dziś. Pracował na scenach w Warszawie, we Wrocławiu, w Berlinie (Staatsoper), Nowym Jorku (Metropolitan Opera), Waszyngtonie, Los Angeles, Petersburgu, Brukseli, Wiedniu (Theater an der Wien), Lyonie, Tel Awiwie.