Has powraca do kin. Co warto zobaczyć na przeglądzie filmów mistrza?

„Has. Kroniki wyobraźni” to przegląd dzieł wybitnego reżysera z okazji 100. rocznicy jego urodzin. I dobra okazja, by przypomnieć sobie tę twórczość – lub nadrobić zaległości.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Wojciecha Jerzego Hasa – wybitnego reżysera, scenarzysty, producenta i pedagoga – Stowarzyszenie Kin Studyjnych organizuje wyjątkowy przegląd pod hasłem „Has. Kroniki wyobraźni”. Odbędzie się w ponad 60 kinach w całej Polsce, a zaprezentowanych zostanie 14 filmów fabularnych i 11 krótkometrażowych w wersjach odrestaurowanych cyfrowo i z angielskimi napisami.

Has: wizjoner i modernista

Wojciech Jerzy Has nazywany był wizjonerem polskiego kina. Stworzył niezapomniane produkcje, jak „Pętla” (1957), adaptacja opowiadania Marka Hłaski z Gustawem Holoubkiem w roli Kuby walczącego z nałogiem, „Pożegnania” (1958) na podstawie powieści Stanisława Dygata, „Rozstanie” (1960) z popisową rolą Lidii Wysockiej, „Lalka” (1968) czy „Sanatorium pod Klepsydrą” (1973).

Jego filmy kojarzone były z malarstwem surrealistycznym – chętnie czerpał z poetyki snu, lubił też gromadzić nieoczywiste rekwizyty (przez krytyków nazywane „rupieciarnią”). Has ceniony był za indywidualność, unikanie politycznych czy komercyjnych uwarunkowań swojej twórczości.

Sejm uznał 2025 rokiem Wojciecha Jerzego Hasa. W ustawie zostały wymienione takie zasługi reżysera jak tworzenie filmów arcypolskich, podejmujących dialog z rodzimą mitologią, kompleksami i politycznymi narracjami, poruszanie trudnych tematów i demitologizacja heroizmu okupacyjnej egzystencji.

Has sięgał również do kanonu europejskiego dziedzictwa kultury. Jednocześnie wypełniał swoje dzieła głęboką metaforyką. Jego twórczość dała mu pozycję jednego z gigantów światowego modernizmu. Współpracował z Krzysztofem Pendereckim komponującym do jego filmów, Lidią i Jerzym Skarżyńskimi odpowiadającymi za scenografię, aktorami Zbigniewiem Cybulskim, Barbarą Krafftówną czy wspomnianymi już Gustawem Holoubkiem i Lidią Wysocką.

