To najchętniej odwiedzane muzea na świecie. Polska miała świetny rok

Ukazało się właśnie coroczne zestawienie stu muzeów sztuki, które zdołały przyciągnąć najwięcej gości. Polskie instytucje miały świetny rok.

Co wynika z danych zebranych przez „The Art Newspaper”? Na pozycji lidera bez zmian: Luwr znowu był najchętniej odwiedzanym muzeum na świecie. Gości naliczono 8,7 mln, w porównaniu z 2023... 1 proc. mniej. Wszystkiemu winne zapewne igrzyska.

Muzea Watykańskie, czyli globalny numer dwa, odwiedziło blisko 7 mln osób. W tym przypadku mamy wzrost o 1 proc. Ostatnie miejsce podium przypadło londyńskiemu British Museum, które zanotowało frekwencję rzędu 6,5 mln. Na przestrzeni 12 miesięcy to spektakularny wzrost o ponad 10 proc. Natomiast tuż za podium znalazło się nowojorskie Metropolitan Museum of Art (5,7 mln). To zarazem ostatnia instytucja w zestawieniu, której udało się przekroczyć granicę 5 mln gości.

Wawel przed MoMA

Z polskiego punktu widzenia najciekawszy jest numer 17. Otóż do globalnej czołówki załapał się Zamek Królewski na Wawelu. Fenomenalny wynik 3,1 mln gości to bez wątpienia międzynarodowy sukces. Wawel wyprzedził m.in. nowojorskie Museum of Modern Art (nr 20) czy Rijksmuseum w Amsterdamie (nr 23). Do przeskoczenia londyńskiej National Gallery zabrakło 100 tys. osób.

W 2024 gości było o jedną piątą więcej niż rok wcześniej, turystyczne oblężenie trwa.