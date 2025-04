„Lalka” wymarzona? Spory o obsadę klasyków to nasz sport narodowy

Kolejna ekranizacja „Lalki” Prusa jeszcze nie powstała, a już wywołuje spory. Bo, jak wiemy, na obsadach ekranizacji kanonu literackiego zna się każdy. Właśnie poznaliśmy nową Łęcką – zagra ją Kamila Urzędowska.

Zakopane, 1914 r., Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się na ciężkim kacu, niewiele pamiętają z poprzedniej nocy, a już szczególnie skąd się wziął i co oznacza leżący obok trup. Oprócz tego, że kłopoty, oczywiście. Połączenie postaci historycznych (są jeszcze Piłsudski i Lenin), mocnej obsady (Kot, Dorociński, Seweryn i Mecwaldowski) i schematu hitowej komedii „Kac Vegas” zaowocowało filmem, który imponuje ambicją i erudycją, a jednocześnie irytuje tym, jak zostały one wykorzystane, a właściwie niewykorzystane. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że film „Niebezpieczni dżentelmeni” z 2022 r. – bo o nim tu mowa – to pierwsza długometrażowa fabuła w karierze reżysera i scenarzysty Macieja Kawalskiego. Drugą będzie ekranizacja „Lalki” Bolesława Prusa.

TVP zapowiedziała start zdjęć do tego trzeciego podejścia polskiej kinematografii do klasyka na sierpień. Rolę Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. „Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX w., ale i kogoś bliskiego naszym czasom” – mówił aktor.

Z kolei w Izabelę Łęcką wcieli się Kamila Urzędowska, niedawna Jagna z innej ponownej ekranizacji klasyki, tym razem malarskiej, „Chłopów” DK i Hugh Welchmanów. „To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w »Lalce«.