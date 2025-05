Wiemy, kto wystąpi w Konkursie Chopinowskim. Takiej edycji jeszcze nie było

Tegoroczny, XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którego przesłuchania będą trwać od 3 do 20 października, będzie pod wieloma względami rekordowy.

Rekordowy był już od początku: zgłosiły się aż 642 osoby! Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań pierwsze jury wybrało 171 kandydatek i kandydatów, z których ostatecznie w zakończonych 4 maja eliminacjach wzięło udział 162. I nie były to eliminacje takie, jak przed poprzednimi konkursami, przy niemal pustej widowni. Tym razem sala kameralna Filharmonii Narodowej była wciąż pełna, a światowe zainteresowanie transmisjami internetowymi – ogromne. Bo też było czego posłuchać.

Bardzo wysoki poziom

Dyrektor naczelny Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a zarazem dyrektor konkursu Artur Szklener na wtorkowej konferencji prasowej dzielił się wrażeniami – własnymi i tymi przekazywanymi przez jury, które miało wyjątkowo trudne zadanie. Przyjechali bowiem pianiści dojrzali (często mimo bardzo młodego wieku), sprawdzeni na estradach świata. Słuchacze odnosili wrażenie, jakby uczestniczyli już w I etapie właściwego konkursu, jurorzy zaś twierdzili, że właściwie każdego z kandydatów chciałoby się posłuchać w kolejnym etapie, a różnice punktacji między nimi wynosiły czasem jedną setną punktu. Tu dyrektor zdradził, że aż 24 osoby spośród 162 osiągnęły wynik powyżej 20 pkt – to się dotąd nie zdarzyło.

Azja górą

A przede wszystkim Chiny. To stamtąd pochodzi najwięcej uczestników, bo aż 29 (do eliminacji dopuszczono 67). Drugie miejsce pod względem liczby uczestników zajmuje Japonia, trzecie Polska (choć trzeba tu dodać, że miała fory, o czym dalej). Koreańczyków dostało się mniej, bo trzech (w tym znani świetnie polskiej publiczności bracia Hyuk i Hyo Lee), ale doliczyć jeszcze można reprezentujących inne kraje muzyków o azjatyckich korzeniach, jak ekipa kanadyjska: świetnie tu znany Kevin Chen (nie stawał do eliminacji jako zwycięzca konkursów w Tel-Awiwie i Genewie), zwycięzca Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych Eric Guo, inny laureat konkursów Ryan Wang, a także urodzona w Chinach Athena Deng. Prawdziwą zaś rewelacją jest reprezentujący Wielką Brytanię Jacky Xiaoyu Zhang.

Trudno jednak mówić o jakiejś szkole azjatyckiej, tym bardziej że część tych pianistów miała lub ma także europejskich pedagogów. W Kanadzie działa Dang Thai Son, zwycięzca X Konkursu Chopinowskiego, który uczył także triumfatora sprzed czterech lat Bruce’a Liu. Ale są i tacy uczestnicy, którzy uczyli się wyłącznie w Chinach.

Osobliwości XIX Konkursu

Po raz pierwszy stanie do zawodów laureat Konkursu Chopinowskiego – będzie to Eric Lu, który 10 lat temu zdobył IV nagrodę. Byłym finalistom to się już zdarzało, a w tym roku są nimi Hyuk Lee i Hao Rao.

Po raz pierwszy do rywalizacji staną dwie pary braci. Poza wymienionymi Koreańczykami także Polacy: Andrzej i Krzysztof Wiercińscy.

Po raz pierwszy chyba będziemy się zdumiewać, jak to jest, że w eliminacjach musiały odpaść osoby lepsze od tych zakwalifikowanych bez eliminacji. Warto na przyszłość się zastanowić, czy ogólnopolskie konkursy w ogóle powinno się tu uwzględniać. Bo wynika z tego niesprawiedliwość już na starcie.