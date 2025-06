Kulturalnie polecamy i ostrzegamy: Amelia wraca do kin. Sprawdza, czy świat może być lepszy

Wszyscy potrzebujemy przypomnienia, że świat potrafi być lepszym miejscem – nawet jeśli staje się lepszy tylko na dwie godziny, w zacisznej, ciemnej sali kina.

Gdy „Amelia” po raz pierwszy wchodziła na ekrany polskich kin 19 października 2001 r. (kilka miesięcy po międzynarodowej premierze), świat właśnie stawał się gorszym miejscem. W zgliszczach World Trade Center wciąż tlił się ogień, Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami szykowały się do wojny w Afganistanie, przyszłość wydawała się niepewna. Potrzebowaliśmy bajki o paryskiej kelnerce, która próbuje zmieniać ludziom życie.

Gdy „Amelia” po raz drugi wchodziła na ekrany polskich kin 4 czerwca 2025 r., świat wcale nie był lepszy. Wciąż trwa wojna w Ukrainie, a amerykański prezydent Trump robi, co może, żeby politolodzy się nie nudzili. Zaś rocznicę pierwszych wolnych wyborów, symboliczną datę odrodzenia polskiej demokracji, obchodziliśmy z goryczą wyborczej porażki i świadomością, że przyszłość – przynajmniej w naszej lokalnej skali – wydaje się niepewna. Potrzebujemy bajki o paryskiej kelnerce, i tak dalej. Na szczęście po blisko ćwierćwieczu to bajka wciąż pełna wdzięku, lekkości i niewymuszonego humoru, tak bardzo oderwana od spraw bieżących, jak to tylko możliwe.

Czytaj też: „Amelia” kończy 20 lat. Zachwyciła, choć miała pod górkę

Jak czynić dobro?

Reżyser Jean-Pierre Jeunet słynął z wymyślania światów. Wraz z Markiem Caro zrealizował dwie dystopijne wizje przyszłości: „Delicatessen” oraz „Miasto zaginionych dzieci”. Później już samemu pojechał do Hollywood, by nakręcić „Obcego: Przebudzenie”. „Amelia” także była popisem jego wyobraźni fabularnej i wizualnej: tyle że zamiast mroku, niebezpieczeństwa i perspektywy rychłej śmierci była w tej historii nieskrępowana radość życia, chęć czynienia dobra i światło, mnóstwo światła. Naiwne? A jakże. Kiczowate? Oczywiście, na tym polegała cała koncepcja, nieprzypadkowo jednym z istotnych bohaterów drugiego planu jest tandetny krasnal ogrodowy. Ale to film, który jeśli chwyci was za serce – bo nie wszystkich chwyta – to już nie puści.

Już sam (oryginalny) tytuł filmu „Le fabuleux destin d'Amélie Poulain” (Bajeczny los Amelii Poulain) sugeruje, że to będzie bajka. Jego główna bohaterka, grana przez Audrey Tautou, jest nieśmiałą, wycofaną kelnerką z Montmartre’u, która na skutek przypadku – znajduje ukryte w ścianie pudełeczko ze skarbami kilkuletniego chłopca i oddaje je właścicielowi, już dorosłemu mężczyźnie – postanawia robić drobne dobre uczynki. A to zeswata koleżankę z bywalcem kawiarni, a to skarci sprzedawcę, który poniża swojego niepełnosprawnego pracownika, a to namówi starzejącego się ojca, by poszukał nowych życiowych pasji. Amelia nigdy nie robi tego wprost, knuje sieci drobnych spisków, podsuwa tropy i sugestie, by inni mieli wrażenie, że dobre rzeczy po prostu im się przytrafiają. Jest psotną demiurżką, czerpiącą satysfakcję ze sprawiania ludziom radości (lub delikatnego karania tych, którzy na karę zasłużyli), aż wreszcie sama odnajdzie najpierw przyjaźń, potem miłość.

„Amelia znalazła w nas naturalnych sojuszników. Polski widz wiedział, jak czytać subtelny surrealizm tego filmu. Wychowani na dekadach sączących się z radia piosenek francuskich, byliśmy gotowi na to, by ktoś przypomniał nam, czym jest francuskość w wydaniu najlepszym – połączeniem egzystencjalnej suwerenności z elegancją”, pisał niedawno znakomity krytyk Michał Oleszczyk.

Czytaj też: Kulturalnie polecamy i ostrzegamy: Granie częste, gęste i nie tylko męskie