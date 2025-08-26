Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk, Michał Klimko, Dorota Szwarcman
26 sierpnia 2025
Kultura

Nie przegap! „Polityka” poleca: platoniczna przyjaźń, misterium zamiast koncertu

26 sierpnia 2025
„Platoniczna przyjaźń 2”, scen. Nicholas Stoller „Platoniczna przyjaźń 2”, scen. Nicholas Stoller materiały prasowe

Platoniczna przyjaźń 2 (Platonic 2), 10 odc., Apple TV+

Ile można wycisnąć z komedii o przyjaźni dwojga 40-latków? „Platoniczna przyjaźń” dowodzi, że wiele. Opowieść o relacji Sylvii (Rose Byrne), prowadzącej uporządkowane życie mężatki i matki, i Willa (Seth Rogen), wiecznego chłopca szukającego okazji do imprezowania, jest nie tylko bardzo udaną komedią, lecz także całkiem poważną próbą spojrzenia na związki w niestabilnym świecie. JD

Martha ArgerichRoberto Serra/Iguana Press/Redfern/Getty ImagesMartha Argerich

60. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Wrocław, 4–14 września

Gwiazdorska obsada błyszczy na jubileuszowej odsłonie festiwalu odbywającej się pod hasłem „Raj utracony (?)”. Raczej nieutracony, z takimi artystami jak Martha Argerich, Charles Dutoit, John Eliot Gardiner, Giovanni Antonini, Agata Zubel czy zespołami – Il Giardino Armonico, Vox Luminis, Ensemble Peregrina, Le Sommeil i Ensemble Intercontemporain. Repertuar od średniowiecza po współczesność. DS

Current 93materiały prasoweCurrent 93

Current 93, Teatr Palladium, Warszawa, 6 września

Current 93, klasycy „rocka ezoterycznego”, w Polsce gościli wielokrotnie, ale po raz pierwszy w ponad 40-letniej karierze zagrają w Warszawie. Występy Brytyjczyków, czerpiących z jednej strony z okultystycznych pism Aleistera Crowleya, z drugiej – szerokiego dorobku muzycznej awangardy, od folku po muzykę industrialną, to zawsze doświadczenie bliższe misterium niż klasycznego koncertu. MK

