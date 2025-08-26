Nie przegap! „Polityka” poleca: platoniczna przyjaźń, misterium zamiast koncertu

Platoniczna przyjaźń 2 (Platonic 2), 10 odc., Apple TV+ Ile można wycisnąć z komedii o przyjaźni dwojga 40-latków? „Platoniczna przyjaźń” dowodzi, że wiele. Opowieść o relacji Sylvii (Rose Byrne), prowadzącej uporządkowane życie mężatki i matki, i Willa (Seth Rogen), wiecznego chłopca szukającego okazji do imprezowania, jest nie tylko bardzo udaną komedią, lecz także całkiem poważną próbą spojrzenia na związki w niestabilnym świecie. JD

60. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Wrocław, 4–14 września Gwiazdorska obsada błyszczy na jubileuszowej odsłonie festiwalu odbywającej się pod hasłem „Raj utracony (?)”. Raczej nieutracony, z takimi artystami jak Martha Argerich, Charles Dutoit, John Eliot Gardiner, Giovanni Antonini, Agata Zubel czy zespołami – Il Giardino Armonico, Vox Luminis, Ensemble Peregrina, Le Sommeil i Ensemble Intercontemporain. Repertuar od średniowiecza po współczesność. DS