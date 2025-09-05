Hotel Warszawa Art Fair po raz czwarty. Nietypowe targi sztuki wracają do stolicy

Kilkadziesiąt galerii sztuki prezentuje się we wnętrzach kultowego hotelu. Nietypowy format najwyraźniej dobrze się sprawdził.

Hotel Warszawa mieści się w gmachu, który spokojnie można nazwać kultowym. Niegdysiejszy Prudential pod koniec ubiegłej dekady po gruntownym remoncie stał się luksusowym hotelem. Pięciogwiazdkowy przybytek w pierwszy wrześniowy weekend zmienia się w przestrzeń sztuki – Hotel Warszawa Art Fair (HWAF).

Oczywiście cały hotel nie przeistacza się w jedno wielkie muzeum. W końcu to weekend i końcówka sezonu wakacyjnego, a hotel musi się jakoś utrzymywać. Obiekt udostępnia na rzecz dzieł dwa piętra, a galerie prezentują się w pokojach. Rzecz jasna dominuje Warszawa z lokalnymi graczami rynku sztuki. Charakter imprezy jest jednak międzynarodowy – znalazło się miejsce dla kilku zagranicznych galerii, m.in. ze Sztokholmu i Wilna.

HWAF: format do powtórzenia

Tegoroczna edycja pokazuje, że format się przyjął i zadomowił w stolicy. Pierwsza edycja hotelowych targów sztuki odbyła się w 2022 r. Inspiracja przyszła z Zachodu i tamtejszych imprez (Los Angeles, Nowy Jork). HWAF przetarł szlaki, w skali kraju Warszawa to zatem awangarda. Ale nikt dotąd tego konceptu nie podchwycił.

Ciekawe, bo potencjał jest naprawdę spory: Kraków, Trójmiasto, Wrocław... Wszędzie znajdziemy hotele, które śmiało mogłyby spróbować. Od razu na myśl przychodzi Grand Hotel w Sopocie. Z Hotelem Warszawa niewątpliwie ma coś wspólnego – status kultowego. Mało tego, od paru lat w wakacje organizuje serię licytacji z jednym z warszawskich domów aukcyjnych.

Wróćmy do stolicy: targi można zwiedzać przez całą sobotę i niedzielę. Co może nie aż tak zaskakujące, wstęp jest biletowany. W końcu pięć gwiazdek zobowiązuje, nie może być zbyt demokratycznie. Ale spokojnie, żadne zawrotne pieniądze nie wchodzą w grę. Bilet kosztuje niecałe 20 zł.

Zaopatrzyć się w wejściówkę na pewno warto. Do zobaczenia jest sztuka twórców młodego i średniego pokolenia, ale i klasyków. Można podziwiać także zacne grono laureatów Paszportów POLITYKI. Wymieńmy kilku uczestników HWAF: Aneta Grzeszykowska (Raster), Joanna Rajkowska (lokal_30) czy Mikołaj Sobczak (Polana Institute).

Klasa kolekcjonerska

Warsaw Gallery Weekend, NADA Villa Warsaw i wreszcie HWAF – stolica ma w swoim kalendarzu trzy duże imprezy artystyczne skrojone w mniejszym lub większym stopniu pod kolekcjonerów. Zaznaczmy, że dwie ostatnie pojawiły się już po 2020 r. Wygląda na to, że rynek ma się coraz lepiej. Przynajmniej w Warszawie. Jest popyt, toteż liczba imprez stale rośnie. Polska klasa kolekcjonerska również.

Mieć czy mieć więcej, oto jest dylemat. Generalnie konsumenci sztuki, mniejsi i więksi, nie mogą narzekać na brak atrakcji.