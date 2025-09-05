Przejdź do treści
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
5 września 2025
Kultura

Hotel Warszawa Art Fair po raz czwarty. Nietypowe targi sztuki wracają do stolicy

5 września 2025
Dzieło Władysława Hasiora... w hotelowej wannie
Kilkadziesiąt galerii sztuki prezentuje się we wnętrzach kultowego hotelu. Nietypowy format najwyraźniej dobrze się sprawdził.

Hotel Warszawa mieści się w gmachu, który spokojnie można nazwać kultowym. Niegdysiejszy Prudential pod koniec ubiegłej dekady po gruntownym remoncie stał się luksusowym hotelem. Pięciogwiazdkowy przybytek w pierwszy wrześniowy weekend zmienia się w przestrzeń sztuki – Hotel Warszawa Art Fair (HWAF).

Oczywiście cały hotel nie przeistacza się w jedno wielkie muzeum. W końcu to weekend i końcówka sezonu wakacyjnego, a hotel musi się jakoś utrzymywać. Obiekt udostępnia na rzecz dzieł dwa piętra, a galerie prezentują się w pokojach. Rzecz jasna dominuje Warszawa z lokalnymi graczami rynku sztuki. Charakter imprezy jest jednak międzynarodowy – znalazło się miejsce dla kilku zagranicznych galerii, m.in. ze Sztokholmu i Wilna.

HWAF: format do powtórzenia

Tegoroczna edycja pokazuje, że format się przyjął i zadomowił w stolicy. Pierwsza edycja hotelowych targów sztuki odbyła się w 2022 r. Inspiracja przyszła z Zachodu i tamtejszych imprez (Los Angeles, Nowy Jork). HWAF przetarł szlaki, w skali kraju Warszawa to zatem awangarda. Ale nikt dotąd tego konceptu nie podchwycił.

Ciekawe, bo potencjał jest naprawdę spory: Kraków, Trójmiasto, Wrocław... Wszędzie znajdziemy hotele, które śmiało mogłyby spróbować. Od razu na myśl przychodzi Grand Hotel w Sopocie. Z Hotelem Warszawa niewątpliwie ma coś wspólnego – status kultowego. Mało tego, od paru lat w wakacje organizuje serię licytacji z jednym z warszawskich domów aukcyjnych.

Wróćmy do stolicy: targi można zwiedzać przez całą sobotę i niedzielę. Co może nie aż tak zaskakujące, wstęp jest biletowany. W końcu pięć gwiazdek zobowiązuje, nie może być zbyt demokratycznie. Ale spokojnie, żadne zawrotne pieniądze nie wchodzą w grę. Bilet kosztuje niecałe 20 zł.

Zaopatrzyć się w wejściówkę na pewno warto. Do zobaczenia jest sztuka twórców młodego i średniego pokolenia, ale i klasyków. Można podziwiać także zacne grono laureatów Paszportów POLITYKI. Wymieńmy kilku uczestników HWAF: Aneta Grzeszykowska (Raster), Joanna Rajkowska (lokal_30) czy Mikołaj Sobczak (Polana Institute).

Klasa kolekcjonerska

Warsaw Gallery Weekend, NADA Villa Warsaw i wreszcie HWAF – stolica ma w swoim kalendarzu trzy duże imprezy artystyczne skrojone w mniejszym lub większym stopniu pod kolekcjonerów. Zaznaczmy, że dwie ostatnie pojawiły się już po 2020 r. Wygląda na to, że rynek ma się coraz lepiej. Przynajmniej w Warszawie. Jest popyt, toteż liczba imprez stale rośnie. Polska klasa kolekcjonerska również.

Mieć czy mieć więcej, oto jest dylemat. Generalnie konsumenci sztuki, mniejsi i więksi, nie mogą narzekać na brak atrakcji.

Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
