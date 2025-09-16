Rozpaczliwie szukając Susan. American Film Festival przyciągnie retrospektywą Seidelman

Susan Seidelman, pionierka amerykańskiego kina kobiecego i reżyserka kultowych „Rozpaczliwie poszukując Susan” czy „Smithereens”, przyjedzie do Wrocławia na American Film Festival.

Zapewne niewiele osób wymieniłoby Susan Seidelman wśród najważniejszych twórczyń z Hollywood. Tymczasem to reżyserka, której twórczość, łącząca lekkość kina gatunkowego z silnym przekazem emancypacyjnym, otwierała drogę kolejnym pokoleniom artystek. Seidelman przyjedzie na wrocławski American Film Festival odebrać nagrodę Indie Star Award, weźmie też udział w retrospektywie swoich filmów.

„Nie mam poczucia wyższości, lecz także brak mi fałszywej skromności” – pisała Seidelman w wydanej niedawno autobiografii „Desperately Seeking Something”. „Odegrałam swoją rolę jako część pionierskiej fali, która torowała drogę dzisiejszym reżyserkom. Przełamywałam bariery. Na początku lat 80. wyreżyserowałam pierwszy niezależny amerykański film, który startował w konkursie festiwalu w Cannes. Kilka lat później zrobiłam jeden z pierwszych hollywoodzkich przebojów wyreżyserowany, wyprodukowany i zagrany przez kobiety. Dałam Meryl Streep jej pierwszą komediową rolę”. Do listy jej popkulturowych zasług należy też dopisać pracę przy pierwszym sezonie „Seksu w wielkim mieście”.

We Wrocławiu zostaną zaprezentowane najważniejsze filmy Seidelman: kultowe „Rozpaczliwie poszukując Susan” z Madonną w głównej roli, głośny debiut „Smithereens” (to właśnie ten film, który rywalizował w Cannes o Złotą Palmę), „Mężczyzna idealny” z Johnem Malkovichem, „Diablica” z Meryl Streep oraz autobiograficzny dokument „Confessions of a Suburban Girl”.

Poza retrospektywą Seidelman bardzo interesująco zapowiada się przegląd klasyków kina politycznego (firmowany przez twórców „Podkastu amerykańskiego”), w którym znalazły się m.in. „Syndykat zbrodni” Alana J.