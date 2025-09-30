Nie przegap! Polecamy: Łódź Wielu Kultur, Unsound Festival i teatr w TVP

Festiwal Łódź Wielu Kultur, 3–12 października

Przez lata Łódź Czterech Kultur, od 2024 r. – zgodnie z duchem czasu i rzeczywistością – Wielu Kultur. Tym razem koncerty, spektakle, wystawy i warsztaty wpiszą się w trzy pola tematyczne: kultura pracy (od bawełny, która zbudowała potęgę przemysłowej Łodzi, po warunki pracy w kulturze), nowe geografie (wpływ migracji na codzienność) oraz łódzkie biografie (Wanda Jakubowska, Joanna Kulmowa, grupa Jung Jidysz). AK