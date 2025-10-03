Przejdź do treści
Dorota Szwarcman
3 października 2025
Kultura

Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Jak słuchać Chopina? Poradnik nie tylko dla początkujących

Jak słuchać Chopina? Kadr z filmu „Pianoforte”. Jak słuchać Chopina? Kadr z filmu „Pianoforte”. mat. pr.
Konkurs Chopinowski to jedyne organizowane w Polsce wydarzenie, którym naprawdę pasjonują się odbiorcy na całym świecie.

Jak to się stało, że to właśnie Chopin stał się tak uniwersalnym kompozytorem, uwielbianym nie tylko w swojej rodzinnej Europie, ale chyba nawet o wiele bardziej w Azji? Co współgra w jego muzyce z tak różnymi mentalnościami? Może melancholia? Ale są też przecież jego utwory bardzo od niej odległe, jak np. niektóre walce, przywołujące atmosferę paryskich salonów.

Może melodyjność – Chopin miał zupełnie niezwykły dar tworzenia melodii, ale nie idzie za tym prostota, lecz wyrafinowanie, choćby w harmonii. Jedno jest pewne: pianiści uwielbiają grać jego utwory, ponieważ kompozytor sam był doskonałym pianistą i tworzył, znając na wylot tajniki swojego instrumentu.

Jak słuchać Chopina?

Oczywiście zupełnie inaczej odbiera się muzykę, słuchając na sali koncertowej, a inaczej, oglądając streaming. I tu też mamy wiele wariantów: można siedzieć przed komputerem, słuchać ze smartfona na słuchawkach, a także skorzystać ze stref dla słuchacza, jakie proponują rozmaite instytucje. Inaczej też słucha się bez obrazu (przez radio albo np. z telefonu podczas spaceru). Można się skupić na różnicach między interpretacjami (to dla bardziej osłuchanych), ale też po prostu delektować się piękną muzyką. Jak komu pasuje.

Garrick Ohlsson, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z 1970 r., który będzie pierwszym w historii niepolskim przewodniczącym konkursowego jury, mówi, że aby dobrze grać Chopina, trzeba być świetnym technicznie i mieć absolutną kontrolę nad dźwiękiem, a szczególnie umieć osiągać śpiewność – to było dla kompozytora, wielkiego miłośnika opery, szczególnie ważne.

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
