Nie przegap! Polecamy: Warszawa w budowie, „Światłoczuła” w streamingu i operowy „Zły”

Warszawa w budowie: Starsze miasto, Muzeum Woli, do 29 marca 2026 r.

Siedemnasta już edycja wystawy, która wypracowała formułę łączenia narracji historycznej, społecznej, ekonomicznej lub politycznej ze sztuką. Tym razem o unikanym często problemie starości. Jaka jest współczesna kondycja seniorów żyjących w mieście (na przykładzie, rzecz jasna, Warszawy)? Jak ułatwiać im życie? Sporo przykładów ciekawych inicjatyw społecznych, ale też i ciekawej sztuki (m.in. prace Hasiora, Opałki, Libery). PSARZ