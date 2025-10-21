Przejdź do treści
Dorota Szwarcman, Jacek Hawryluk, Krzysztof Stefański
21 października 2025
Kultura

Werdykty osobiste

Nie tylko Lu. Konkurs Chopinowski według ekspertów. Kto był cichym bohaterem tej edycji?

21 października 2025
Tianyao Lyu, Kevin Chen, Shiori Kuwahara, Zitong Wang
Kto powinien był wygrać Konkurs Chopinowski zdaniem krytyków, którzy śledzili jego przebieg? I kto pozostanie cichym bohaterem tegorocznej edycji?
Dorota Szwarcman

Konkursowe jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona miało trudne zadanie. Poziom XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina publiczność i prasa zgodnie uznały za wyjątkowo wysoki. Swój werdykt jurorzy ogłosili nocą z 20 na 21 października, koncerty laureatów potrwają do czwartkowego wieczoru.

Są jednak tacy, których zadanie było jeszcze trudniejsze: troje krytyków – Dorotę Szwarcman z POLITYKI, Jacka Hawryluka z radiowej Trójki oraz Krzysztofa Stefańskiego z „Ruchu Muzycznego” – poprosiliśmy o wytypowanie ich faworytów i ich konkursowych rozczarowań jeszcze przed ostatnim wieczorem przesłuchań. Komentarze te układają się w opowieść o tym, co się działo na scenie Filharmonii Narodowej przez ostatnich kilkanaście dni.

Zaskoczenia do końca

Tianyao Lyu, Kevin Chen, Shiori Kuwahara – wielki talent, techniczne popisy i prawdziwe wzruszenia.

Nic nie wiemy. I jury też nic nie wie. Kto ile ma punktów, czy jest już na straconej pozycji, czy jeszcze nie. A tym bardziej kto miałby wygrać – piszę te słowa po drugim dniu finałów Konkursu Chopinowskiego.

Ocenianie jest tym trudniejsze, że po każdym etapie odpadały kolejne osobowości, które mogły być w następnych etapach lepsze od tych, które przeszły dalej. A te, którym udało się wejść do finału, również w ich trakcie zmieniają swoją pozycję; większość wypada gorzej, niż można było się spodziewać. Niektórzy z kolei prezentują się dość równo, ale przecież też nie wiemy, jaka była ich wcześniejsza pozycja.

Polityka 43.2025 (3537) z dnia 21.10.2025; Kultura; s. 96
Oryginalny tytuł tekstu: "Werdykty osobiste"

