Janusz Wróblewski
16 grudnia 2025
Kultura

Film – świat

10 najlepszych zagranicznych filmów roku według „Polityki”. Przewrotne widowiska i poematy

„Jedna bitwa po drugiej”, reż. Paul Thomas Anderson „Jedna bitwa po drugiej”, reż. Paul Thomas Anderson Warner Bros. Entertainment
Podsumowujemy rok w światowym kinie.

1. Jedna bitwa po drugiej, reż. Paul Thomas Anderson. Entuzjastycznie przyjęte przewrotne, ambitne widowisko o amerykańskiej paranoi, eksplorujące ducha buntu przeciwko, najogólniej mówiąc, Deep State. W przeciwieństwie do „Bugonii” i „Eddington” – na podobny temat – przebiło się do mainstreamu. Fachowcy wróżą rekordową liczbę nominacji do Oscarów.

