16 grudnia 2025
Film – świat
10 najlepszych zagranicznych filmów roku według „Polityki”. Przewrotne widowiska i poematy
16 grudnia 2025
Podsumowujemy rok w światowym kinie.
1. Jedna bitwa po drugiej, reż. Paul Thomas Anderson. Entuzjastycznie przyjęte przewrotne, ambitne widowisko o amerykańskiej paranoi, eksplorujące ducha buntu przeciwko, najogólniej mówiąc, Deep State. W przeciwieństwie do „Bugonii” i „Eddington” – na podobny temat – przebiło się do mainstreamu. Fachowcy wróżą rekordową liczbę nominacji do Oscarów.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "Film – świat"