16 grudnia 2025
Muzyka poważna – wydarzenia roku
12 najważniejszych wydarzeń roku w muzyce poważnej według „Polityki”. Odkrycia i fenomeny
Autorskie podsumowanie 2025 r. w muzyce poważnej.
1. 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – najbardziej medialne wydarzenie w tej dziedzinie. Oglądał je i komentował cały świat.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 117
