Dorota Szwarcman
16 grudnia 2025
Kultura

Muzyka poważna – wydarzenia roku

12 najważniejszych wydarzeń roku w muzyce poważnej według „Polityki”. Odkrycia i fenomeny

Zwycięzca konkursu Eric Lu. Zwycięzca konkursu Eric Lu. Krzysztof Szlęzak/NIFC
Autorskie podsumowanie 2025 r. w muzyce poważnej.

1. 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – najbardziej medialne wydarzenie w tej dziedzinie. Oglądał je i komentował cały świat.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 117
Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
