16 grudnia 2025
Muzyka – płyty – Polska
10 najlepszych polskich płyt roku według „Polityki”. Znakomite głosy, teksty, kompozycje
16 grudnia 2025
Autorskie podsumowanie kulturalne roku „Polityki”.
1. WaluśKraksaKryzys, Tematy i wariacje, Mystic Production. Niby realizacja banalnego hasła „muzyka gitarowa”, ale naprawdę poruszająca. Konwencja niczego nie blokuje – zdecydowanie jest „taktem, nie wędzidłem”. Pełny triumf Sebastiana Gugulskiego, a przy okazji także producenta Marcina Borsa.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 117
Oryginalny tytuł tekstu: "Muzyka – płyty – Polska"