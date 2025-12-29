Artyści kontra AI-tyści. Żywi muzycy wpadają w swoiste błędne koło. I trudno o optymizm

U progu nowego roku, którego nadejście celebrujemy z muzyką w tle, widać, że model zarabiania pieniędzy na pisanych samemu i nagrywanych piosenkach nigdy nie był bliżej upadku.

W starym roku zadrżał nawet najpewniejszy z murowanych biznesów kulturalnych: piosenki świąteczne. Bo wprawdzie „All I Want For Christmas Is You” śpiewane przez Mariah Carey ciągle przynosi rocznie jakieś 2,5 mln dol. z tantiem i prowadzi w rankingach gwiazdkowych hitów, jednak dół tabeli zalewa zupełnie nowy repertuar.

Weźmy „Świąteczną piosenkę”. Tytuł banalny, ale nieźle się odnajdzie w wyszukiwarkach. Tekst też mało wyszukany: „Coraz bliżej święta, lista prezentów zamknięta/ Coraz bliżej święta, cieszą się dzieciaki i rodzice, zwierzęta”. Za to wykonawca, podpisany jako XavMike, okazuje się wyjątkowo pracowity – w ciągu ostatniego roku wrzucił na Spotify aż 15 płyt z nowym repertuarem. I wszechstronny. Oprócz piosenek na gwiazdkę ma hity na koniec tygodnia („Piątek, piąteczek, piątunio”), na wakacje („Jedziemy na Chorwację”), protest songi („Mam na was wyje…ne”) oraz na zły nastrój („Je...ć problemy, je...ć to wszystko, życie jest piękne”). A wszystko pozbawione wyraźnych autorskich cech, z generowanymi przez modele sztucznej inteligencji okładkami.