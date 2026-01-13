Polecamy w tym tygodniu: powrót „Donnie Darko”, drugie „The Pitt” i Han Kang w teatrze

Donnie Darko, reż. Richard Kelly, w kinach od 9 stycznia

Tajemnicza postać w kostiumie koszmarnego królika przepowiada sfrustrowanemu nastolatkowi rychły koniec świata. Reżyserski debiut Richarda Kelly’ego był udaną próbą opowiedzenia o lękach przełomu wieków w formie surrealistycznego dramatu, a tytułowa rola otworzyła Jake’owi Gyllenhaalowi drogę do wielkiej kariery. Na kinową premierę filmu polscy widzowie musieli czekać jednak aż ćwierć wieku. JD