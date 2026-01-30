Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
30 stycznia 2026
Kultura

Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Melania”, nowa franczyza Trumpa. Kto się odważy na samotny seans?

30 stycznia 2026
Brak zainteresowania wchodzącym do kin filmem o amerykańskiej pierwszej damie widać nawet wśród członków ruchu MAGA, którzy uwielbiają Trumpa właśnie za (rzekomą) walkę z elitami. Melania jest postacią z zupełnie innej bajki.

Donald Trump jest prezydentem wyjętym wprost z kultury popularnej: nie tylko pokazał się w drugiej części filmu „Kevin sam w domu”, a rozpoznawalność zyskał dzięki reality show, ale też jeszcze konsekwentnie dba o zyski ze swojej marki niczym studio filmowe zarabiające na zabawkach i gadżetach. To coś więcej niż klasyczna kleptokracja (druga kadencja jego prezydentury to liczne okazje biznesowe dla jego krewnych i znajomych): sprawowanie urzędu zdaje się dodatkiem do marki Trump. W sieciowym sklepiku Trumpa można dostać liczne prezenty i pamiątki – jest nawet specjalny dział na walentynki. Obok ukochanego przez prezydenta złota (czekolada w kształcie sztabki) pojawiają się motywy patriotyczne – bransoletki lub krawat w amerykańskie flagi. Są i bardziej praktyczne fanty jak deska do krojenia („Gotuj z miłością i podejmuj gości z sercem – z deską w kształcie serca wykonaną z drewna akacjowego. Wykończona marmurową żywicą z dodatkiem złotego akcentu”). Świadomość, że granica między polityką a rodzinnym biznesem jest dla Trumpa płynna niczym baton czekolady zostawiony w solarium, pozwala zrozumieć premierę filmu „Melania”, który trafił właśnie do (nielicznych) polskich kin. To nie tylko polityczna propaganda, ale próba zbudowania nowej franczyzy.

Propaganda biznesu

Film „ukazuje 20 dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 r.

