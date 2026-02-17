Nie przegap
Nie przegap w tym tygodniu: zwierzęta Domicelli, pełny „Kill Bill” i nowa Hania Rani
17 lutego 2026
Miasto zwierząt, Domicella Bożekowska, Warszawa, Koszary Kantonistów, Łazienki Królewskie, do 10 maja
Zmarła kilka lat temu Domicella Bożekowska w centrum swojego życia i sztuki umieściła zwierzęta. Jej pełne wrażliwości rzeźby i szkice cechuje nie tylko mistrzostwo warsztatu, ale też umiejętność oddania w minimalistycznej formie najgłębszej natury wilków, ropuch czy fretek. Przez lata zapomniana, w końcu doczekała się należnej retrospektywy – co zaskakujące, w muzeum łowiectwa. MK
Polityka 8.2026 (3552) z dnia 17.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"