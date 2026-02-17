Przejdź do treści
Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk, Michał Klimko
17 lutego 2026
Kultura

Nie przegap w tym tygodniu: zwierzęta Domicelli, pełny „Kill Bill” i nowa Hania Rani

Miasto zwierząt, Domicella Bożekowska Miasto zwierząt, Domicella Bożekowska Archiwum prywatne
„Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, reż. Quentin TarantinoPicture Lux/Alamy/BEW „Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, reż. Quentin Tarantino

Miasto zwierząt, Domicella Bożekowska, Warszawa, Koszary Kantonistów, Łazienki Królewskie, do 10 maja

Zmarła kilka lat temu Domicella Bożekowska w centrum swojego życia i sztuki umieściła zwierzęta. Jej pełne wrażliwości rzeźby i szkice cechuje nie tylko mistrzostwo warsztatu, ale też umiejętność oddania w minimalistycznej formie najgłębszej natury wilków, ropuch czy fretek. Przez lata zapomniana, w końcu doczekała się należnej retrospektywy – co zaskakujące, w muzeum łowiectwa. MK

Polityka 8.2026 (3552) z dnia 17.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"

