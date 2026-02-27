Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Zmartwychwstanie” Bi Gana. Wspaniały filmowy dziwoląg

Trzygodzinne, kinomaniackie „Zmartwychwstanie” jest przykładem hipnotyzującego, hermetycznego dzieła, ale na swój sposób wciągającego. Przytłaczające wizualnie widowisko wygląda na oszałamiający kolaż gatunkowych konwencji.

W ciągu dekady Bi Gan, autor zaledwie trzech pełnometrażowych fabuł, awansował na jeden z donośniejszych głosów azjatyckiego kina artystycznego. Entuzjastyczne recenzje, a także Nagroda Specjalna Jury w Cannes za „Zmartwychwstanie”, coś o tym mówią. W skromnym, ale imponującym dorobku podejmuje się on szczególnego rodzaju archeologii – odkopuje warstwy zbiorowej podświadomości, w której historia Chin zapisana jest szyfrem: zapachami, dźwiękami, blaskiem światła. Gan urodził się w 1989 r. w samym środku przemian, które miały zdefiniować współczesne Chiny, lecz jego filmy zdają się istnieć poza linearnym czasem, w wiecznym „teraz” snu i pamięci.

Bi Gan, twórca osobny

W chińskim kinie Bi Gan zajmuje miejsce osobne. Nie jest kontynuatorem epickiej tradycji Zhanga Yimou ani kronikarzem transformacji społecznej jak Jia Zhangke. Bliżej mu do bycia spadkobiercą i reinterpretatorem poetyckiej tradycji Hou Hsiao-Hsiena oraz oniryzmu Wonga Kar-Waia, którymi przefiltrował własne, prowincjonalne doświadczenie.

Kaili, rodzinne miasto reżysera, często pojawia się w jego twórczych peregrynacjach. Położone w górzystej prowincji Guizhou (na południowym zachodzie Chin), zawsze zajmowało miejsce marginalne – peryferie cesarstwa, ziemia mniejszości etnicznych, przestrzeń mitów i duchów. Gan przejmuje tę peryferyjność i czyni z niej centralne miejsce swojej wyobraźni. Jego bohaterowie wędrują, kontemplując piękne pejzaże, które odciskają piętno na ich psychice.