Recenzja serialu: „Sukcesja II”, aut. Jesse Armstrong

Kolejne 10 odcinków twórcy z sukcesem wykorzystują na pogłębienie – a czasem też poszerzenie – serialowego świata i bohaterów.

W HBO GO wciąż można oglądać świetny „Na cały głos”, serial portretujący Rogera Ailesa i dzieło jego życia: telewizję Fox News, prawicową szczujnię. Jednym z bohaterów drugiego planu jest tam finansujący pomysły Ailesa Rupert Murdoch. W „Sukcesji” magnat medialny Logan Roy, luźno wzorowany na właścicielu News Corporation, jest w centrum opowieści. Ten serial to szekspirowski rozmach (ze szczególnym naciskiem na „Króla Leara”), świetne dialogi i przemysł medialno-rozrywkowy epoki późnego kapitalizmu, który, jeśli posiada jakąś misję, to jest nią pomnażanie zysku swoich właścicieli i dawanie im poczucia władzy nad światem.

Sukcesja II (Succession II), aut. Jesse Armstrong, HBO GO, 10 odc.