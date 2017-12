Reprezentacja Rosji nie pojedzie na igrzyska olimpijskie w Pjongczang

Decyzja Komitetu Wykonawczego MKOl oznacza, że na najbliższych igrzyskach w Pjongczang nie będzie rosyjskiej reprezentacji. Dopuszczeni do startu zostaną tylko ci rosyjscy sportowcy, których nie sposób posądzić o żadne dopingowe grzechy. Ale będą mogli wystąpić wyłącznie pod olimpijską flagą i w razie zdobycia złota zmuszać się do uśmiechu na podium, słuchając olimpijskiego hymnu. A na takie upokorzenie Rosja sobie chyba nie pozwoli. I bardzo prawdopodobne, że żaden tamtejszy przedstawiciel sportów zimowych do Pjongczang nie pojedzie.

Doping w rosyjskiej reprezentacji

Jak już było wiadomo od pewnego czasu, rosyjska potęga w sportach zimowych została zbudowana na wielkim oszustwie, którego istotą było podmienianie próbek z moczem pobranym od uczestników poprzednich igrzysk w Soczi przez dziurę w olimpijskim laboratorium – chwyt żywcem wyjęty z mało wyrafinowanego arsenału szpiegowskiego.