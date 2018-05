Śmieciowe jedzenie utrudnia zajście w ciążę

Biometria na Facebooku to gra o najwyższą stawkę

Katarzyna Szymielewicz

Facebook namawia swoich użytkowników, żeby oddali pod obróbkę algorytmów to, co najbardziej unikatowe: swój biometryczny profil. Dzięki nowej funkcji portal zyska dostęp do potencjalnie niewyczerpanego źródła danych.