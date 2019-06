Tabletka na HIV przyczyni się do ograniczenia nowych zakażeń?

Osobom prowadzącym ryzykowne życie seksualne marzenie o szczepionce na AIDS zastąpiła praktyka regularnego przyjmowania tabletki.

Cisza równa się śmierci. Tę mantrę wymyśliły organizacje działające na rzecz redukcji chorób przenoszonych drogą płciową. Brak edukacji seksualnej, zachęt do stosowania prezerwatyw, ukrywanie wyników badań stawiających w pozytywnym świetle nowe metody zapobiegania AIDS – wszystko to tylko zwiększa ryzyko niebezpiecznych zachowań. W statystykach odbija się niewiedza co do możliwych konsekwencji: w 2018 r. zarejestrowano w Polsce 1248 nowych zakażeń HIV, a liczba zachorowań na kiłę w minionej dekadzie wyraźnie wzrosła.