Rozmowa z kucharzem i aktywistą Grzegorzem Łapanowskim

Gotowanie to centrum mojego życia, musiałem się więc zastanowić, czy jeśli wszyscy dookoła grzeszą, to ja też mam grzeszyć? – mówi kucharz i aktywista Grzegorz Łapanowski.

JAN ROJEWSKI: – Twierdzi pan, że od tego, co położę na swoim talerzu, zależą losy świata?

GRZEGORZ ŁAPANOWSKI: – Z raportu Oxfam opublikowanego w 2015 r., po szczycie klimatycznym w Paryżu, wynika, że 64 proc. emisji gazów cieplarnianych jest związane z indywidualną konsumpcją. Okazuje się, że wszystko ma znaczenie, nawet to, ile wiadomości wysyłamy ze swojego telefonu, bo obciążają serwery. Okazuje się także, że emisja CO 2 to coś, na co możemy mieć wpływ.