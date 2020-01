Dlaczego 1979 r. był przełomowy w (pop)kulturze

Kultura dotrzymywała kroku wielkiej historii. Oto miniprzegląd – zwłaszcza jej odmiany masowej. Dość obiektywny, ale i bardzo osobisty. I siłą rzeczy niepełny.

Rok 1979 nawet na tle burzliwego XX w. prezentuje się niezwykle. Doszło wówczas m.in. do obalenia szacha w Iranie, przerwano reżim Czerwonych Khmerów w Kambodży i Bokassy w Republice Środkowoafrykańskiej. W Wielkiej Brytanii objęła rządy Margaret Thatcher, a ZSRR rozpoczął inwazję w Afganistanie. To także czas zamachów. Zachodnioniemiecka RAF dokonała nieudanego ataku bombowego na naczelnego dowódcę wojsk NATO w Europie, amerykańskiego gen. Alexandra Haiga. IRA nie udał się zamach na kuzyna królowej lorda Mountbattena, ostatniego wicekróla Indii. Wiele innych aktów terrorystycznych zebrało jednak krwawe żniwo. W USA miał miejsce pierwszy głośny atak na szkołę. Po raz pierwszy szerokim echem odbiło się za oceanem zaginięcie dziecka. 1979 to także rok katastrof, dużych lotniczych i dwóch gigantycznych z udziałem tankowców. Nad Wisłą najważniejsza była pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II, a wcześniej – zima stulecia. Kultura dotrzymywała kroku wielkiej historii. Oto miniprzegląd – zwłaszcza jej odmiany masowej. Dość obiektywny, ale i bardzo osobisty. I siłą rzeczy niepełny. Fantastycznie udana fantastyka To był wyjątkowy rok dla filmu spod znaku fantastyki. Premierę miał pierwszy obraz z serii „Obcy”. „Alien” otworzył nowy rozdział w kinie SF, ale i grozy, bo jest przy okazji horrorem, co było nowością (choć wyprzedziła go „Planeta wampirów”, na której Ridley Scott się wzorował). W Polsce wszedł na ekrany rok później jako „Obcy – 8. pasażer Nostromo”, dozwolony od lat 18, więc nie miałem okazji zobaczyć go na dużym ekranie. Najpierw obejrzałem – już w kinie – kontynuację „Obcy – decydujące starcie” (1990). Tak samo było z „Gwiezdnymi wojnami” z 1977 r. Pierwsza część trafiła do Polski z dwuletnim poślizgiem, właśnie w 1979 r. W kinie w 1982 r. poznałem najpierw sequel, czyli „Imperium kontratakuje” (1980), dopiero potem, na kasecie, film otwierający to uniwersum.

Miłośnicy science-fiction dzielą się na fanów Star Wars i Star Trek. Tej drugiej, starszej sagi (serial wystartował w 1966 r.) nie znaliśmy. „Star Trek: The Motion Picture” (1979) – pierwszy pełnometrażowy film – nie trafił do naszych kin. Udało się to dopiero czwartemu, „Star Trek IV: Powrót na Ziemię” (premiera w 1986 r., w PRL dwa lata później). A na dobre franczyza stała się znana dzięki emisji serialu „Star Trek: Następne pokolenie” (1987–94), emitowanego w TVP od 1990 r. Tym dwóm wysokobudżetowym dziełom towarzyszył niskobudżetowy (grubo poniżej pół miliona dolarów), dystopijny „Mad Max”. Australijski film wywarł przemożny wpływ na popkulturę. No i umożliwił wielką karierę Melowi Gibsonowi. Obejrzałem go w drugiej połowie lat 80., nie mając bladego pojęcia, co to właściwie jest (podobnie trafiłem na „Terminatora” – w 1984 r., w kinach u nas trzy lata później jako sławetny „Elektroniczny morderca”). Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, zwłaszcza brutalnością tytułowego, pozytywnego bohatera. Bondów w naszych kinach z przyczyn ideologicznych się nie uświadczyło (najwyżej pod koniec PRL). „Moonraker” (11. z cyklu, czwarty z Rogerem Moorem) był kosmiczny, bo poza Ziemią działa się spora część akcji. Ważną rolę odgrywały promy kosmiczne, co idealnie zgrywało się z rzeczywistością – pod koniec marca 1979 r. pierwszy w pełni funkcjonalny amerykański wahadłowiec Columbia został oddany do użytku.

Czytaj także: Wędkowanie, karty i napięte nerwy. Codzienność PRL Szeroki wachlarz Premierę kinową miała „Wielka wyprawa muppetów”. Był też program telewizyjny. W jednym z odcinków z 1979 r. pojawił się Sylvester Stallone. W tym samym roku ukazał się „Rocky II”. Jakże miło było oglądać, jak tłucze radzieckiego boksera! „Sly” miał już wówczas pozycję gwiazdy, a trzy lata potem zagrał inną ikoniczną postać, nawet ważniejszą – czyli Rambo. Nowy rozdział w kinie grozy otwierał z kolei „Horror Amityville”. Oraz „Chiński syndrom”. Co ciekawe, thriller opowiadający o katastrofie w elektrowni nuklearnej miał premierę ledwie dwa tygodnie przed rzeczywistymi wydarzeniami w tego typu obiekcie w USA. Na ekrany weszła także „Ucieczka z Alcatraz” z Clintem Eastwoodem, jeden z najsłynniejszych filmów więziennych, wówczas popularnych. Dobrze miał się ekranizowany musical. W 1979 r. ukazały się dwa wspaniałe dzieła. Wielki Bob Fosse, choreograf, tancerz i aktor, reżyser (m.in. „Kabaretu”), przedstawił „Cały ten zgiełk” ­– poniekąd o sobie samym. Pochodzący z Czech Miloš Forman wyreżyserował zaś jedyny swój film w tym gatunku, „Hair”, antywojenne dzieło odwołujące się do ruchu hippisowskiego.

W tym samym roku miał premierę jeden z najważniejszych filmów wojennych – „Czas Apokalipsy” Coppoli. W Polsce wszedł do dystrybucji dwa lata później. Zdjęcie promującego go afisza, który zawisł na warszawskim kinie Moskwa, z transporterem opancerzonym na pierwszym planie, w stanie wojennym było wręcz ikoniczne. 1979 r. był udany i dla kina obyczajowego. Do historii przeszły zwłaszcza trzy dzieła. W dramacie „Kramer vs. Kramer” z Meryl Streep i Dustinem Hoffmanem bohaterowie walczą o prawa do opieki nad synem. Film trafił do nas szybko jako „Sprawa Kramerów”. Akcja toczy się w Nowym Jorku, podobnie jak jednego z najsłynniejszych filmów supernowojorczyka Woody’ego Allena: „Manhattan” (oczywiście z 1979 r.). Allenowi towarzyszyła na planie Diane Keaton, ale i właśnie Meryl Streep. I polski akcent. Do 2019 r. twórczość Jerzego Kosińskiego była tylko raz przeniesiona na ekran. Pisarz współtworzył scenariusz na podstawie swojej niewielkiej satyrycznej powieści „Wystarczy być”, filmowa adaptacja nosiła ten sam tytuł. To historia ogrodnika, który przez lata żył odcięty od świata, więc znał go głównie z telewizji. Ale został przypadkowo wciągnięty w życie elit Waszyngtonu.