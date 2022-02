FIFA się ośmiesza. Rosja ma grać, ale pod innym szyldem

FIFA dała głos. Rosja zagra w eliminacjach do mundialu w Katarze, ale na neutralnym terenie i nie jako Rosja, tylko jako Rosyjski Związek Piłkarski.

Światowa federacja futbolowa poczuła się jednak zobowiązana do reakcji na stanowisko Polski, Czech i Szwecji, czyli drużyn, które mogłyby się spotkać z Rosją w barażowych meczach przed mistrzostwami świata. Najpierw PZPN oświadczył, że nie zagra z przeciwnikiem reprezentującym państwo, które jest agresorem w Ukrainie. Później to stanowisko poparli pozostali uczestnicy tej rozgrywki.

Rosja, ale nie jako Rosja

Prezydent FIFA i jego koledzy poczuli się zobowiązani do zajęcia stanowiska nawet kosztem zakłócenia weekendu. W niedzielny wieczór ogłosili światu, co wymyślili. Po pierwsze Rosja zagra, ale nie jako Rosja, tylko Rosyjski Związek Piłkarski bez hymnu i flagi państwowej. Po drugie mecze (mecz?) zostaną zorganizowane na terenie neutralnym. To na razie. W przyszłości można będzie rozważyć usunięcie tej reprezentacji z mundialowych rozgrywek.

Gianni Infantino, szef FIFA pewnie uważa się za Salomona. Może więc warto mu uświadomić, że tym komunikatem tylko się ośmieszył. Polacy, Czesi i Szwedzi i najpewniej nie tylko oni nie dadzą się nabrać na listki figowe zaproponowane przez futbolową centralę. Nie rozumie, że w tej sytuacji to co zaproponował niczego nie zmienia ?

Rosyjski Związek Piłkarski, czyli coś w rodzaju Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego podczas igrzysk już nie przejdzie. Dzisiaj już wiadomo, że to rozwiązanie nie sprawdziło się, bo jest fikcją, a nie dolegliwą sankcją. Tymczasem Infantino sięgnął po ten pomysł jak gdyby nigdy nic.

Czego się boją?

Podejrzewam, że nawet Rosjanie, których tak boją się urazić piłkarscy szefowie z Zurychu nie będą zadowoleni. Karmili przecież swoją publikę zapewnieniami, że zostanie im przyznany walkower albo walkowery i cześć. I co – teraz mieliby występować pod inną flagą?

Jak bardzo uzależnieni od Rosji muszą być czołowi działacze FIFA skoro w tak oczywistej sytuacji, jak ta której jesteśmy świadkami, kluczą i wydają pół – czy ćwierćdecyzje? Czego się boją? Co mają na sumieniach? Putinowski Order Przyjaźni, który jakiś czas temu zawisł na piersi Infantino nie jest chyba aż tak zobowiązujący.

W tej sytuacji trzeba robić to, co jest coraz powszechniejsze. Zdecydowane gesty poparcia sportowców dla Ukrainy i potępienia dla rosyjskiej agresji. A tych jest coraz więcej, poczynając od kapitana Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z reprezentacji. Trzeba też liczyć, że kolejne krajowe związki piłkarskie uświadomią federacji, że Rosja sama się wykluczyła z gry. Teraz trzeba to tylko oficjalnie potwierdzić.