Nowe słowa: kajna krejza, boho i moko

To kajna krejza, jak szybko podchwyciliśmy tę zbitkę.

Polski, fonetyczny zapis angielskiego wyrażenia kind of crazy oznaczającego dość szalone. W autorskiej wymowie Blanki – naszej reprezentantki na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji – która angielskim włada nieźle, ale całą piosenkę „Solo” zaśpiewała w sposób wywołujący dyskusje. Symbolem stało się słowo bejba, powtarzane przez polskie nastolatki, wykorzystywane w atakach na Blankę (polska publiczność masowo głosowała na jej konkurenta w preselekcjach, Janna), a w końcu umieszczone na długim trenie sukni polskiej wokalistki w geście dystansu do samej siebie. Od angielskiego babe, które oznaczać może dziecko, ale w języku piosenek prawie zawsze odnosi się do drugiego znaczenia: kochanie, najdroższy. Kajna krejza (przypomnijmy: dość szalony) wydaje się cały ten nasz słowiański spór o to, czy babe wymawiać bardziej jako BEJBE czy jako BEJBA. Tu jak zwykle są dwie drogi, przypomnijmy Wojciecha Młynarskiego: „Stał na polu facet goły, wokół była mroźna nocka, i tak myślał: są dwie szkoły, falenicka i otwocka”.

Atmosfera wokół „kajna krejza” jest dużo gorętsza niż sytuacja tego faceta na polu. W ciągu 24 godzin od występu Blanki komentowano tą frazą w mediach społecznościowych m.in. nową instalację na pl. Pięciu Rogów w Warszawie, memy z premierem, eurowizyjne zwycięstwo Szwedki Loreen oraz bramki: Karola Barańskiego dla Legionovii Legionowo oraz Przemysława Frankowskiego dla RC Lens. To kajna krejza, jak szybko podchwyciliśmy tę zbitkę.

A polski utwór na Eurowizję? Okazał się dość przebojowy, by wejść do finału, nie dość jednak szalony, by wygrać. Zajęliśmy 19. miejsce, a po przeboju Blanki zostaje nam tylko ślad w języku.

***

MÓWIĄ RYMY

Jara cię stylówa boho, po chacie chodzisz na boso

Nie przypomina ci tego, ale to jednak jest chata na moko

Kaz Bałagane, Jak żyć w WWA?