Delulu skibidi rizz. Nie spinaj się, nie bądź słona na mnie. Objaśniamy nowe słowa

„Salty” to ktoś przesadnie się denerwujący, zirytowany, zazdrosny lub po prostu spięty.

Wspominane tu parokrotnie słowo „skibidi” weszło właśnie do oficjalnego angielskiego słownika. A ponieważ pisaliśmy o nim jako niedefiniowalnym, wypada dziś zajrzeć do tej definicji. Brzmi ona: „słowo, które może mieć różne znaczenia, takie jak »fajny« albo »zły«, można też je wykorzystywać jako pozbawiony sensu żart”.

Trzeba przyznać, że językoznawcy z Cambridge Dictionary nie pomogli tu szczególnie w rozwiązywaniu językowych dylematów, ale poszli z duchem nowego języka, który opisywaliśmy jako pełen takich unikających jednoznaczności słów. Przy okazji za to dowiedzieliśmy się ostatecznie, że skibidi to przymiotnik. Jako przymiotnik angielscy językoznawcy sklasyfikowali też znane czytelnikom tej rubryki słowo „delulu”: „wierzący w rzeczy, które nie istnieją, zazwyczaj z własnego wyboru”. Z kolei „rizz” (rzeczownik, również opisywany w tej rubryce) to według językoznawców „umiejętność przyciągania uwagi i sprawiania, że ludzie uważają nas za atrakcyjnych, często na sposób romantyczny lub seksualny”. „Delulu skibidi rizz” oznaczałoby więc urojoną niesamowitą charyzmę.

Wraz z tymi trzema neologizmami do słownika University of Cambridge trafił też cały pakiet innych nowości, w tym przymiotnik „salty”.