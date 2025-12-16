Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
16 grudnia 2025
Ludzie i style

Gorszące hity z generatora

Kutas Records i gorszące hity z generatora. Tego dziś słuchają młodzi?

16 grudnia 2025
„Antyczny Napaleniec” „Antyczny Napaleniec” music.apple.com/ie/song/antyczny_napaleniec/1847884390
Za najpopularniejszym utworem-wytworem, zatytułowanym „Antyczny Napaleniec”, stoi podmiot nazywający się „Kutas Records”.

Aplikacje takie jak Suno AI oddały w ręce ludu maszynkę do generowania muzyki, a także słów i wokalu. Jedni zabawiają w ten sposób znajomych (można np. napisać hymn swojego klubu sportowego), inni podbijają listy przebojów. O szczyt rankingu popularności w streamingu z jednej strony walczą rzewne ballady i natchnione piosenki świąteczne (niektóre trafiły nawet na szkolne jasełka!), a z drugiej – wulgarne piosenki, które z braku lepszego określenia można nazwać satyrycznymi.

Za najpopularniejszym utworem-wytworem, zatytułowanym „Antyczny Napaleniec”, stoi podmiot nazywający się „Kutas Records”. Jego efekt komiczny zbudowany jest na homofobicznej treści (grecki filozof gej idzie na wojnę z Zeusem) i patetycznej formie. Dotychczas dominowały raczej pastisze gatunków (jak amerykański trend pornograficznych piosenek w stylu country czy przerabianie polskiego gangsterskiego rapu na disco polo). Teraz tiktokerzy masowo produkują teledyski, sięgając po wideo z AI lub sceny z disneyowskiego „Herculesa”.

Czytaj też: Melania Trump pokazała dekoracje. Święta w Białym Domu znów będą mroczne

Piosenka jest gorsząca w sposób, który robi wrażenie na zatroskanych mieszczanach i zbuntowanych nastolatkach (popularny tiktoker @prawomarcina ostrzega, żeby nie puszczać tego na przerwach w szkole). Świat się nie zmienia, dochodzą tylko nowe narzędzia, ale trudno nie zauważyć niepokojących trendów idących za automatyzacją. Pod koniec lat 90. na zalew disco polo w prześmiewczy sposób opowiedział amatorski zespół CreamPolo, którego wulgarne piosenki (opisujące np.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Ludzie i Style; s. 143
Oryginalny tytuł tekstu: "Gorszące hity z generatora"
Michał R. Wiśniewski

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
Reklama