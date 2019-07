Dekada Parku Rzeźby na Bródnie. Co tu można obejrzeć?

Warszawski park obchodzi dziesięciolecie istnienia. Powołany do życia w czerwcu 2009 r. z inicjatywy m.in. Pawła Althamera, stał się jedną z ważniejszych otwartych galerii współczesnej rzeźby w Polsce. Oraz miejscem integracji mieszkańców.

Bródno? Ten obszar jest niedotleniony!

Jak to się stało, że gdzieś pośrodku warszawskiego blokowiska powstał park rzeźby, gdzie można podziwiać prace gwiazd międzynarodowej sztuki? Co prawda nie wszystkie da się zobaczyć gołym okiem.

Był 2007 r. i trwał Skulptur Projekte Münster – rzeźbiarska impreza, odbywająca się w Niemczech co 10 lat od 1977 r. Paweł Althamer został na nią zaproszony, obok m.in. Bruce’a Naumana i Marka Wallingera. Po powrocie do kraju dostał telefon z Urzędu Dzielnicy Targówek. Burmistrz chciał się spotkać i pomówić o „pewnym projekcie”. Chodziło o rewitalizację Parku Bródnowskiego.

– Do tej pory byłem raczej petentem. Kimś, kto puka i czeka na numerek. Miłe, że w burmistrzu zrodziła się wola współpracy z artystą – wspomina Althamer. Przedstawił swój pomysł: – Krzysztof, sztuka? Ten obszar jest niedotleniony... Rozwiązaniem miał być park rzeźby. Wkrótce zrodziła się też koncepcja, by zaprosić do współpracy jakąś instytucję. Wybrano Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie kierownictwo objęła właśnie Joanna Mytkowska. Współpraca ta, podkreśla Althamer, była bazą dla całego projektu.

Nowe prace w Parku Rzeźby

Pierwsze realizacje stanęły w 2009 r. Były to: rzeźba-ogród „Raj” Pawła Althamera, „Krata” laureatki Paszportów „Polityki” Moniki Sosnowskiej oraz – jakkolwiek intrygująco to zabrzmi – przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy tajskiego artysty Rirkrita Tiravanija. Prócz tego praca, której już nie ma, ale o niej nieco później.

Althamer jest w sumie autorem trzech projektów, które można tu oglądać. Prócz „Raju” to fontanna „Sylwia”, którą stworzył razem z Grupą Nowolipie, oraz „Toguna”, wykonana z Youssoufem Darą, malijskim artystą z plemienia Dogonów.

Parkiem opiekują się kuratorzy MSN. Raz w roku na Bródnie pojawiają się nowe dzieła. W 2018 r. wzniesiono „Oranżerię”, to najświeższa praca. Tegoroczna, XI edycja odbywa się pod hasłem „Ekomuzeum. Instytucja ze społecznością”. Tym razem żadne nowe dzieło się nie pojawi.

