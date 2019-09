Kto zostanie Warszawianką Roku, a kto Warszawianką Przemian? Zagłosuj w plebiscycie!

Na pełne energii i zmieniające miasto kobiety, na aktywistki i na feministki, można głosować w internecie do niedzieli, 6 października.

Energia, zaangażowanie i aktywność kobiet ma wpływ na to, jak wyglądają polskie miasta. Dlatego powstało wyróżnienie Warszawianka Roku i Warszawianka Przemian. To naprawdę istotne, by docenić ich pracę i działalność społeczną, także dlatego, że są to często działania podejmowane obok ich regularnego życia zawodowego i życia rodzinnego. To ważne, by pokazać kobietom, że ludzie odczuwają efekty ich społecznego zaangażowania.

Kobiety, które maja realny wpływ na codzienne doświadczenie wielu Warszawiaków, zostały nominowane w kategorii Warszawianka Roku. One starają się uczynić miasto przyjaźniejszym dla niepełnosprawnych lub starają się nakłonić mieszkańców do regularnego muzykowania. Znów celem odbywającego się równocześnie plebiscytu Warszawianka Przemian jest wyróżnienie kobiet, które miały wpływ na to jak silna była nasza demokracja i jak silna była nasza pozycja w Unii Europejskiej. To Warszawianki, które w ciągu 30 lat od transformacji wspierały zmiany społeczne oznaczające wolność, równość, poszanowanie praw człowieka. Prezydent Miasta Stołecznego Rafał Trzaskowski zdecydował o przyznaniu tego wyróżnienia w ramach obchodów 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów.

By wesprzeć aktywność kobiet wystarczy wejść na stronę internetową i wybrać jedną kandydatkę w każdej kategorii. Głosowanie trwa do 6 października. Na stronie znajduje się opis działalności nominowanych kobiet i poświęcone im krótkie filmiki.

Rugbystka czy technolożka

Do tytułu Warszawianka Roku nominowana jest Karolina Pacoń, która pomaga osobom biednym i bezdomnym. Zainicjowała i zorganizowała akcję „Podaruj obiad”, dzięki której każdy, poprzez wpłatę na stronie internetowej, może podarować ciepły posiłek osobie potrzebującej. Akcja przywraca tym Warszawiakom godność i poprawia ich samopoczucie. Nominowane kobiety odnajdują się w bardzo rożnej działalności. Bo przecież to, co robi Pacoń zupełnie różni się od tego, czym zajmuje się Ewa Jurkiewicz. Jest dyrygentka chórów amatorskich działających w warszawskich placówkach kulturalnych. Chciałaby, by Polacy wrócili do tradycji wspólnego muzykowania i śpiewania w domach, z rodzinami, przy różnych okazjach. Zauważyła, że jej zajęcia łączą w Warszawie ludzi różnych środowisk, pokoleń i światopoglądów.

Izabela Sopalska-Rybak, kolejna z kobiet na liście kilkunastu nominowanych, jest prezeską Fundacji Kulawa Warszawa, blogerką, edukatorką i trenerką. Sopalska-Rybak angażuje się też w zwiększanie wiedzy na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie ich niezależności. A to oznacza wspieranie następujących w Warszawie zmian w przestrzeni publicznej. Nowymi technologiami w Warszawie opiekuje się Dr Bianka Siwińska, czyli doktor nauk politycznych, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, działaczka na rzecz zwiększania udziału kobiet w rozwoju technologii. Chciałaby, aby „Polska stała się sercem mądrej rozmowy o kobietach i ich niebywałym potencjale w obszarze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki), aby to u nas można było spotkać talenty z całego regionu Europy i Azji Centralnej”.

Aktywistka czy prawniczka

Julia Maciocha to reprezentantka społeczności LGBT+ i feministka. W 2018 roku, z pomocą kilkudziesięciu wolontariuszy, zorganizowała największe wydarzenie prorównościowe w Polsce – Paradę Równości, w którą zaangażowała różne społeczności zagrożone wykluczeniem lub nierównym traktowaniem. W pracy najważniejsza jest dla niej możliwość realnej pomocy konkretnej osobie, osobie która poczuje wsparcie i przekona się, że nie jest sama. Wierzy w siłę i solidarność kobiet. Nominowana jest również Urszula Nowakowska, prawniczka i feministka, współzałożycielka jednej z pierwszych w Polsce organizacji zajmującej się prawami kobiet – Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. A także Katarzyna Homan, społeczniczka angażująca się w projekty na rzecz lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, animatorka kultury i działaczka ruchów miejskich. Zależy jej by miasto było jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom, a przede wszystkim młodym matkom.

Nominowana jest również Ewa Błaszczyk, współzałożycielka Fundacji „Akogo?”. Dzięki fundacji, w 2013 roku powstał w Warszawie pierwszy, wzorcowy szpital dla dzieci w śpiączce – Klinika Neurorehabilitacyjna „Budzik”, w której wybudziło się już ponad 50 małych pacjentów. W Olsztynie w 2017 roku dzięki jej zaangażowaniu został otwarty pierwszy „Budzik” dla dorosłych, a niebawem powstanie kolejny – na warszawskim Bródnie. Nicole Sochacki-Wójcicka to ginekolożka-położniczka i edukatorka, mama dwójki synów. Na swoim blogu mamaginekolog.pl dzieli się nie tylko wiedzą medyczną, ale także osobistymi doświadczeniami związanymi z opieką nad dziećmi i ich leczeniem.

Ostatnią nominowaną do wyróżnienia Warszawianka Roku jest Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego. Największą satysfakcję daje jej wspieranie i budowanie społeczeństwa, w którym ludzie chcą tworzyć wspólnoty i działać dla dobra ogółu. Jest przekonana, że żyjemy w erze kobiet, które kształtują rzeczywistość w sektorze kultury, organizacjach pozarządowych, ruchach miejskich i organizacjach pomocowych.

Aktorka czy profesorka

Głosujący internauci zdecydują czy Warszawianką Przemian zostanie Krystyna Janda. Znana aktorka, reżyserka, autorka wielu publikacji oraz założycielka Fundacji Na Rzecz Kultury Krystyny Jandy, która prowadzi również dwa popularne warszawskie teatry: Polonię i Och-Teatr. Ze swoimi spektaklami wychodzi w przestrzeń publiczną, co roku w lecie pokazując je bezpłatnie tysiącom Warszawiaków. Oprócz Jandy do tego wyróżnienia nominowane są także inne, naprawdę wyjątkowe Warszawianki. To także prof. Ewa Łętowska, czyli pierwsza polska Rzeczniczka Praw Obywatelskich i sędzia w stanie spoczynku. Nieustannie edukuje nie tylko przyszłych prawników, ale także wszystkich Polaków. Rozumie przy tym, że do osób, które nie wiążą z prawem swojej pracy, trzeba mówić tak, by stało się ono dla wszystkich zrozumiałe i fascynujące. A Ludwika Wujec to legenda opozycji. Choć z wykształcenia jest fizyczką i matematyczką, to z powołania zawsze była działaczką na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka. Wraz z mężem Henrykiem Wujcem, została laureatką Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy, przyznawanej osobom działającym na rzecz poszanowania praworządności i praw człowieka.

Nominowana jest również Krystyna Starczewska, pedagog i współzałożycielka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, wyznaczającego nowe standardy nauczania w Polsce. Od wielu lat pełni funkcję prezesa Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, gdzie współpracuje z niezależnymi szkołami z całej Polski, które realizują ciekawe, innowacyjne metody nauczania i wychowania. Ostatnią nominowaną do wyróżnienia Warszawianka Przemian jest prof. Anna Dobrzańska. To Lekarka, krajowa konsultantka w dziedzinie pediatrii, która kieruje założoną i zorganizowaną przez siebie Kliniką Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Warszawie.

Głosowanie trwa do 6 października, potem poznamy wyróżnione kobiety. Będzie to druga edycja stołecznej nagrody. Warszawianką Roku 2018 została Anna Ojer, radna dzielnicy Wawer wspierająca rodziców chorych dzieci. Wtedy wręczono też jubileuszowy tytuł Warszawianki Stulecia i przyznano go symbolicznie Irenie Sendlerowej.