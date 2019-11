Dobry klimat Warszawy

Dobra praca dla mieszkańców i dobrze chronione środowisko naturalne. O to, i o wiele więcej, szczególnie dbają teraz władze Warszawy.

Warszawa to najwyżej oceniana metropolia w ostatnim Rankingu Jakości Życia przygotowywanym przez „Politykę” i Akademię Górniczo-Hutniczą. Stolica uzyskała wynik 98,76 / 100 w bardzo szczegółowym badaniu, które uwzględnia dziesiątki czynników wpływających na poziom szczęścia mieszkańców polskich miast. To robi wrażenie, jeśli pomyśli się jak skomplikowana jest struktura Warszawy, gdzie na powierzchni 517,24 km2 żyje około 2,070 mln osób. Na ten prawie idealny wynik miasta złożyły się korzystne rozwiązania wprowadzane w kategoriach: Bezpieczeństwo, Społeczność, Edukacja, Zdrowie, Czas wolny, Samorząd, Środowisko, Komunikacja, Praca i Mieszkania. Wynikom można przyjrzeć się dokładniej na stronie rankingu.

Warszawę, która zajęła drugie miejsce, wyprzedził tylko dużo mniejszy Sopot (uzyskał pół punktu więcej). A dr. Hab. Jacek Gądecki, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Akademii Górniczo-Hutniczej, który w „Polityce” analizował dokładniej ranking, o Warszawie pisał tak: „Tu najłatwiej znajduje się zatrudnienie i najlepiej zarabia. Poza tym stolica może pochwalić się dobrą edukacją, komunikacją i dostępem do służby zdrowia”.

Dobra edukacja

Na zlecenie m.st. Warszawy przeanalizowano wyniki międzynarodowego badania umiejętności PISA. Porównano osiągnięcia warszawskich uczniów z piętnastolatkami uczącymi się w największych miastach niemal we wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata.

Każdy z młodych warszawiaków wypełnił dwugodzinny test, który szczegółowo mierzył wiedzę i umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Ich wyniki pozytywnie zaskakują, należą do najwyższych na świecie. W porównaniu z metropoliami Unii Europejskiej Warszawa zajmuje pierwsze miejsce we wszystkich dziedzinach badania PISA. A w porównaniu z całym światem warszawskie piętnastolatki uzyskały wyniki bliskie młodym Azjatom.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania jest pozycja warszawskich szkół w Rankingu Maturalnym Perspektyw 2019. Pierwsze cztery miejsca w kraju zajęły w nim stołeczne licea: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV, XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, II LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Stefana Batorego i IX LO im. Klementyny Hoffmanowej. W tegorocznym Rankingu Maturalnym Techników pierwsze miejsce również zajęło stołeczne Technikum Mechatroniczne nr 1 (w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1).

… i dobra praca

Warszawa jest stolicą przyjazną rozpoczynającym pracę. 93% studentów i 89% cudzoziemców ocenia, że to dobre miasto do rozwoju kariery, a 84% uznaje stolicę za satysfakcjonujące miejsce do życia. Tak wynika z raportu ,,Kapitał ludzki w Warszawie”, które na zlecenie miasta przygotowała firma Antal. Stolica przyciąga wysokim potencjałem rozwojowym i szerokimi możliwościami zatrudnienia. Obecnie najbardziej cenieni są przez pracodawców pracownicy o profilu ekonomiczno-biznesowym. Mocną kartą przetargową podczas rekrutacji jest także znajomość języków obcych. Niewątpliwe przyczynia się do tego dynamicznie rozwijający się sektor SSC/BPO, czyli realizacji procesów biznesowych dla klientów korporacyjnych z całego świata. Taka praca łączy się z zapotrzebowaniem na kompetencje językowe, a ponieważ angielski jest międzynarodowym językiem korporacyjnym, to tutaj swoich szans mogą upatrywać także studenci zza granicy.

Równocześnie z zapewnianiem możliwości rozwoju młodym, miasto stołeczne wspiera też pracujące mamy. Co roku rodzi się w Warszawie ponad 20 tys. dzieci. Program „Warszawa dla najmłodszych” oferuje m.in. bezpłatne miejsca we wszystkich publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki. Od kwietnia tego roku miasto wykupuje także miejsca w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki).

Warszawa dla klimatu

Samorządy, w tym także warszawscy urzędnicy, jeszcze przed władzą centralną, myślą o rozwiązaniach łagodzących zmiany klimatu. To oznacza m.in. inwestowanie w rozwój komunikacji miejskiej. Latem Warszawa podpisała umowę na zakup 130 zeroemisyjnych autobusów (jeden z największych kontraktów na autobusy elektryczne w Europie), które w połowie 2020 roku dołączą do kilkuset jeżdżących już po ulicach ekologicznych autobusów.

W połowie września miasto oddało także trzy nowe stacje linii metra M2. Budowa stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka to jedna z największych inwestycji w Warszawie, za ponad miliard złotych, z czego 75% to pieniądze z Unii Europejskiej, a 25% to środki z budżetu stolicy. Budowa kolei podziemnej jest dofinansowywana w takiej wysokości, ponieważ wpisuje się w miejską politykę klimatyczną UE. Na początku przyszłego roku linia M2 wydłuży się o kolejne stacje na Woli. Tylko w ubiegłym roku z warszawskiego metra skorzystało blisko 235 milionów pasażerów, co w zestawieniu z 310 milionami pasażerów wszystkich kolei w Polsce pokazuje znaczenie i rangę podziemnej kolei w stolicy. Warszawiacy podróżujący metrem nie wybrali też samochodów, które emitują gazy cieplarniane.

Fundamentami Warszawskiego Planu dla Klimatu jest ekologiczny transport, jak również inwestycje w zieleń i odnawialne źródła energii. W lipcu Rada Miasta przyjęła Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Mówi ona o przeciwdziałaniu zwiększonej umieralności ludzi w czasie upałów, ograniczeniu miejskiej wyspy ciepła, zabezpieczeniu przed nawałnicami, powodziami, jak i zbyt niskiemu stanowi wody w Wiśle. To poważne problemy, z którymi mierzą się teraz wszystkie metropolie na świecie. Jak piszą władze samorządowe Miejski Plan Adaptacji musi być wieloobszarowy, dlatego obejmuje „ świadomość mieszkańców, zieleń, ciepło, wiatr, wodę i infrastrukturę”. Horyzontem jest rok 2050, który będzie też punktem odniesienia do oceny wdrożonych ekorozwiązań.

Kluczowe są inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli m.in. w instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i turbin wiatrowych. Miejskie budynki mają być wyposażane w panele oraz w zielone dachy – bogate w krzewy i pnącza. Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej, która będzie mogła wyprodukować energię, wystarczającą na zasilenie 2600 gospodarstw domowych. Instalacje o wartości 40 mln zł pojawią się do końca 2022 r. w oczyszczalni Czajka oraz na dachach stacji pomp “Powiśle” i pompowni „Nowodwory”.

W tym roku Warszawa uruchomiła nowe dotacje do tzw. „zielonych inwestycji”, czyli likwidacji starych pieców, zbiorników magazynujących wodę opadową oraz źródeł energii odnawialnej. By złagodzić zmiany klimatu niezbędne są inwestycje w zieleń. Tylko w 2019 r. w stolicy zasadzonych zostanie ponad 115 tysięcy drzew. Latem lasy miejskie zostały powiększone o dodatkowe 50 hektarów – na tych terenach w ciągu 3-4 lat pojawi się dodatkowe 310 tysięcy drzew. Nasadzenia rozpoczęły się właśnie już tej jesieni. Warszawa robi więc dużo, by ludzie chcieli w niej mieszkać i pracować. Ale także, by kolejne pokolenia warszawiaków miały w stolicy warunki do dobrego życia.

Materiał powstał we współpracy z miastem stołecznym Warszawa, partnerem sekcji Moje Miasto.