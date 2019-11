„Zrobione w Szczecinie” – to brzmi dumnie

Marką „Zrobione w Szczecinie” mogą pochwalić się już m.in.: producent nowoczesnych narzędzi nawigacyjnych dla statków i właściciele firmy prowadzącej zajęcia z programowania dla przedszkolaków. Kto następny?

Ten swoisty „znak jakości” przyznawany przez Miasto w ubiegłym roku otrzymało 39 firm. Wśród nich byli producenci odzieży, kosmetyków, nowych technologii, konstrukcji stalowych, a także restauratorzy, organizatorzy warsztatów dla dzieci czy miejsce oferujące doradztwo dla kobiet.

Jeszcze w listopadzie certyfikat marki „Zrobione w Szczecinie” Prezydent Miasta wręczy kolejnym dziesięciu firmom. Takim, które stawiają na wysoką jakości swoich usługi lub produktów i w ten sposób pomagają kreować pozytywny wizerunek miasta. Dotychczas o przyznanie marki mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie Szczecina. Od tego roku także te, które należą do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Więcej informacji na stronie zachęcającej do inwestowania na tym terenie.

Bezpośredni kontakt ze Szczecinem

Laureaci programu „Zrobione w Szczecinie” mogą znakować swój produkt specjalnym logotypem i umieszczać go w materiałach promocyjno-informacyjnych. Choć z przyznaniem certyfikatu nie wiążą się bezpośrednie korzyści finansowe (np. ulgi podatkowe) to umożliwia on udział w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonej przez Miasto. „Wartością jest także bezpośredni kontakt z wyróżnionymi przedsiębiorcami. Możemy wysłuchać ich pomysłów oraz oczekiwań w zakresie wspierania lokalnego biznesu. To niezwykle ważny głos” – mówi Michał Przepiera, Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin.

Organizatorzy programu są pozytywnie zaskoczeni tak dużym odzewem ze strony przedsiębiorców. Dzięki temu widzą jak istotne jest przyznawanie tego wyróżnienia: „Pokazuje ono różnorodność oraz to jaki potencjał posiada nasz rynek. A także to jak innowacyjne i ciekawe rzeczy tworzone i oferowane są w naszym mieście” – dodaje Przepiera.

