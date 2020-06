Prezydent Szczecina: „ Oficjalnego poparcia przed wyborami nie udzielam”

Ogłosiliśmy niedawno w Szczecinie akcję "Cała Polska. Na wybory!". Działamy wedle idei 'niech łączy nas to, że idziemy na wybory, a nie dzieli to na kogo chcemy głosować' – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Jak przebiega organizacja wyborów w sytuacji trwającej pandemii i braku czasu?

PIOTR KRZYSTEK: – Wszystko przebiega zgodnie z planem. Do komisji zgłaszają się chętni, minimalne składy mamy na pewno, a większość komisji ma zapełniony prawie pełny skład.

Czy są Państwo przygotowani na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego?

Informacje na dziś mówią, że środki bezpieczeństwa mają być zapewnione centralnie. Zobaczymy jednak jak rozwinie się sytuacja. Na pewno będzie robić wszystko aby było bezpiecznie.

Czy był Pan gotowy organizować wybory 10 maja? Czy był Pan gotowy do przekazania list wyborców Poczcie Polskiej?

Byłem, jestem i będę gotowy do działania zgodnego z prawem. Przekazanie list wyborców na bazie ówczesnego stanu prawnego możliwe jednak nie było. Dlatego apeluję o to by traktowano nas - samorządowców jako partnera do rozmów, nie przeciwnika. Wiele możemy pomóc i jesteśmy najbliżej mieszkańców. Tylko rozmawiajmy, a nie narzucajmy pewne rozwiązania niemalże siłą.

Rafał Trzaskowski, nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej rozpoczął kampanię odwołując się do idei samorządności i odwołuje się do samorządów. Czy Pan angażuje się w kampanię popierając konkretnego kandydata? Czy może w inny sposób, np. w działania profrekwencyjne?

Ogłosiliśmy niedawno akcję „Cała Polska. Na wybory!”. Zachęcamy oczywiście do uczestnictwa w zbliżających się wyborach. Działamy wedle idei 'niech łączy nas to, że idziemy na wybory, a nie dzieli to na kogo chcemy głosować'. Oficjalnego poparcia obecnie nie udzielam ponieważ nie chcę by nasza akcja była kojarzona z jednym kandydatem. Moim celem jest trafienie do jak największej grupy mieszkańców i zachęcenie ich do oddania głosu.

