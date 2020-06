Prezydent Białegostoku: „Jestem szefem sztabu wyborczego Trzaskowskiego na Podlasiu”

Nasz pierwszy sukces to trzy razy więcej zebranych podpisów poparcia w województwie niż na poprzednią kandydatkę i to w o wiele krótszym czasie – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Rafał Trzaskowski, nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej rozpoczął kampanię odwołując się do idei samorządności i odwołuje się do samorządów. Czy Pan angażuje się w kampanię popierając konkretnego kandydata? Czy może w inny sposób, np. w działania profrekwencyjne?

TADEUSZ TRUSKOLASKI: – Rafał Trzaskowski jest niezwykle zdolnym człowiekiem, ma duże doświadczenie. Jest pełen energii, czuje samorządy. Jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich oznaczałoby olbrzymie wsparcie dla samorządów. Jest politykiem, który świetnie rozumie ich potrzeby i problemy – nawet z perspektywy Warszawy, bo wszędzie są one podobne. Dlatego jestem zaangażowany w jego kampanię jako szef sztabu wyborczego na województwo podlaskie. Rafał Trzaskowski mnie o to poprosił, a ja się zgodziłem. Nasz pierwszy sukces to trzy razy więcej zebranych podpisów poparcia niż na poprzednią kandydatkę i to w o wiele krótszym czasie.

Jak przebiega organizacja wyborów w sytuacji trwającej pandemii i braku czasu? Czy nie obawiają się Państwo braku chętnych do pracy w komisjach?

Organizacja wyborów to dla każdego samorządu duże przedsięwzięcie. Staramy się jednak przygotować wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami, mimo że działamy pod presją czasu. Nie przewidujemy problemów z osobami chętnymi do pracy w komisjach. W przypadku wyborów, które miały odbyć się 10 maja, zgłosiło się wprawdzie o wiele mniej osób, niż zwykle, ale ich liczba była wystarczająca, aby zapełnić wszystkie komisje. Teraz te składy mogą zostać uzupełnione.

Czy są Państwo przygotowani na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego?

Podczas epidemii lokale wyborcze muszą być odpowiednio przygotowane. Długo czekaliśmy na rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas wyborów. Liczyliśmy przede wszystkim na to, że projekt rozporządzenia zostanie z nami skonsultowany, bo to my finalnie będziemy wdrażać te przepisy w życie. Jednocześnie mamy zapewnienie z Krajowego Biura Wyborczego, że planowane są centralne zakupy środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej. Jeśli okażą się niewystarczające, to zadbamy o nie we własnym zakresie. Bezpieczeństwo białostoczan jest najważniejsze.

Czy był Pan gotowy organizować wybory 10 maja? Czy był Pan gotowy do przekazania list wyborców Poczcie Polskiej?

Wybory korespondencyjne, które rząd zamierzał przeprowadzić 10 maja nie byłyby zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Dlatego właśnie odmówiłem przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej, bo byłoby to działanie bezprawne. Co więcej, złożyłem zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu wielu tysięcy danych osobowych.

