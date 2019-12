Nie można wykluczyć, że zmiany klimatyczne wymykają się spod kontroli, ostrzegają uczeni w magazynie „Nature”. Poważni naukowcy w poważnym czasopiśmie naukowym piszą, że rozpoczęło się już wielkie odliczanie. Trzeba potraktować ich głos poważnie. Jest okazja, 2 grudnia w Madrycie rozpoczął się Szczyt Klimatyczny ONZ COP25.

Do informacji o wzroście temperatury atmosfery zdążyliśmy już przywyknąć. Naukowcy odnotowują kolejne najgorętsze lata i miesiące w historii prowadzonych pomiarów – niewątpliwie do zwycięzców należy tegoroczny lipiec z temperaturami bijącymi rekordy w wielu miejscach na świecie. Rzeczywiście 45,9 st. C odnotowane we Francji robi wrażenie.

Średni wzrost temperatury w odniesieniu do okresu przedprzemysłowego, przyjętego za punkt odniesienia, wydaje się niewielki: 1 st. C. Wartości rzeczywiste w różnych punktach na świecie wyglądają jednak inaczej, Kanada np.