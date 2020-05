Covid-19 atakuje nie tylko drogi oddechowe

Jak SARS-CoV-2 zagraża naszemu ciału? Coraz lepiej poznajemy nową chorobę, ale zagadek wciąż przybywa.

Covid-19 niemal od samego początku zakwalifikowano jako chorobę układu oddechowego. Podobnie do SARS lub MERS – zespołów znanych z poprzednich epidemii, zwłaszcza na Bliskim i Dalekim Wschodzie, które wywoływane były dość podobnymi odmianami koronawirusów. Zarazek, który zaatakował teraz, też miał ze swoimi kuzynami pewne cechy wspólne. Przede wszystkim za sprawą kropelkowej drogi przenoszenia atakuje oskrzela i płuca, wywołując męczący kaszel oraz duszność.

Coraz częściej jednak lekarze opiekujący się najciężej chorymi zwracają uwagę na szeroki wachlarz objawów Covid-19 i nie ukrywają, że są tym spektrum coraz mocniej zaskoczeni. Obejmują one nie tylko drogi oddechowe, ale też układ krążenia, a nawet palce stóp, natomiast u dzieci wywołują bardzo masywny stan zapalny.

Czytaj także: Koronawirus zwiększa ryzyko udaru mózgu?

Spostrzeżenia te są starannie katalogowane, czego wymaga zajmowanie się nieznaną wcześniej chorobą. Najwyraźniej nie wszystko jeszcze o niej wiadomo. Bagatelizowanie wpływu na organizm byłoby podejściem niewłaściwym – zwłaszcza że nie jest to odmiana zwykłej grypy ani samo wirusowe zapalenie płuc. Owszem, większość przechodzi infekcję lekko lub bezobjawowo. Czas zająć się jednak problemami tych, na szczęście nielicznych, których z nie do końca jeszcze jasnych powodów SARS-CoV-2 ustawia na krawędzi śmierci.

Zakrzepy, które mogą zabić

W pierwszej połowie kwietnia o przyczynach zgonów osób z Covid-19 nie wiedziano jeszcze tyle co teraz. A jednak skrupulatni Niemcy już wtedy w Hamburgu wykonywali u wszystkich ofiar sekcje zwłok. I lekarz patolog Klaus Püschel 8 kwietnia uzasadniał to w wywiadzie zamieszczonym we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”: „Jeśli chcesz zrozumieć chorobę i skutki działań terapeutycznych, najlepszym sposobem jest zbadanie jej ofiar. W pełni rozumieliśmy inne choroby tylko wtedy, gdy dokładnie badaliśmy zmarłych”.

Do dzisiaj za „króla anatomopatologów” uważa się Rudolfa Virchowa, który w drugiej połowie XIX w. opracował całościowo technikę sekcyjną, ale co z badań zwłok może wynikać dla leczenia współcześnie chorych na Covid-19? Na przykład to, że bezpośrednie przyczyny śmierci w rzeczywistości są bardzo różne i wcześniejsze choroby mocno wikłają przebieg zakażenia. „Uderzająca jest natomiast wysoka liczba zakrzepów i zatorowości płucnej – stwierdził już wtedy dr Püschel. – Wirus wpływa nie tylko na drogi oddechowe i tkankę płucną, ale prawdopodobnie też na układ krzepnięcia krwi”.

Sporo lekarzy w Polsce nie było tym specjalnie zaskoczonych. Trzeba im oddać, że nawet bez sekcji (których nie przeprowadza się na taką skalę jak w Niemczech) wiadomo było, że w tle masywnego zakażenia SARS-CoV-2 rozwija się wstrząs, a w jego wyniku tzw. zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Tak, to wiedza podręcznikowa. Ale dr Klaus Püschel mówił we wspomnianym wywiadzie, że patolodzy z jego szpitala na bieżąco po wykonanych sekcjach informują lekarzy z oddziału intensywnej terapii o tym, co znajdują w ciałach: „Według mnie to niezwykle ważne. Odkąd wiemy o zatorowości płucnej, pacjenci otrzymują specjalną terapię zapobiegawczą, aby utrzymać system krzepnięcia krwi i stan błon naczyniowych pod kontrolą”.

Dziś nikt nie poddaje w wątpliwość, że łagodne objawy płucne – z jakimi większość chorych na Covid-19 leczy się w domu – to nie wszystko. Po kilku dniach niektórych wprost ścina z nóg nagłe pogorszenie stanu zdrowia: gorączka, dreszcze, ostra duszność. Okazuje się, że choroba kojarzona do tej pory z układem oddechowym przemieszcza się do naczyń krwionośnych, doprowadzając do licznych zakrzepów. Lekarze opiekujący się najciężej chorymi, znajdującymi się już wtedy na oddziałach intensywnej terapii, mówią o wielu zespołach związanych z zakrzepicą: niewydolności nerek, zatorowości płucnej, zapaleniu mięśnia sercowego, kończyn i powikłaniach immunologicznych.

Czytaj także: Ile osób naprawdę umarło w Polsce na Covid-19

Zatorowość płucna – jeszcze jeden cel

Najbardziej oczywistymi objawami infekcji są klasyczne dolegliwości oddechowe: duszność, zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności. Dlatego spora grupa najciężej chorych musi być zaintubowana i podłączona do respiratorów. Ale są też tacy, u których Covid-19 w zaawansowanych stadiach objawia się na wiele innych sposobów i prowadzi do niewydolności wielonarządowej.

Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów, o których mówił wspomniany patolog z Hamburga już na początku kwietnia, jest atak na wyściółkę naczyń krwionośnych, co wywołuje nienaturalne krzepnięcie krwi i sprzyja tworzeniu zakrzepów. Podłożem tego procesu jest reakcja zapalna – ale zdaniem ekspertów wynika ona z bezpośredniego działania wirusa na same tętnice.

Zatorowość płucna to po zawałach serca i udarach mózgu trzecia choroba układu krążenia będąca stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dobrze znana sprzed czasów epidemii, ale zbyt rzadko brana pod uwagę przez pacjentów skarżących się na niespecyficzne dolegliwości. Ponad 70 proc. śmiertelnych przypadków zatorowości płucnej nie udaje się lekarzom zdiagnozować i odsetek ten nie zmienił się od 40 lat! – Nieraz pacjenta zaczyna boleć udo albo coś dziwnego dzieje się w klatce piersiowej. Niełatwo z takich sygnałów wywieść wniosek, że mogło dojść do zatoru – mówił prof. Piotr Pruszczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w tekście opublikowanym na łamach „Polityki” w 2014 r. – Jeśli pacjent skarży się na duszność lub ból w klatce piersiowej, ma krwioplucie, a w EKG są zmiany przypominające zawał serca, wtedy trzeba wziąć pod uwagę zatorowość i zapytać go, czy w ostatnim czasie czegoś niepokojącego nie czuł w nogach: bólu, drętwienia?

Sekwencja zdarzeń jest zazwyczaj taka: spowolnionemu przepływowi krwi w nogach towarzyszy wzmożona aktywność układu krzepnięcia, więc w żyłach tworzą się zakrzepy, następnie niektóre z nich mogą się oderwać, przepłynąć do płuc i zatykają w nich tętnice, dając objawy bardzo podobne do zawału serca. Przy zakażeniu SARS-CoV-2 wirus aktywuje układ krzepnięcia, więc uczestniczy w tej kaskadzie niemal od samego początku.

Od palucha do burzy cytokin

Jeśli zarazek wpływa na powyższe procesy i patolodzy odkrywają u osób zmarłych z powodu Covid-19 podczas badań sekcyjnych małe skrzepy krwi w najmniejszych naczyniach, to znaczy, że zaatakowane zostało całe ciało. Nawet palce u stóp – a więc dość nietypowy objaw „covidowego palucha”, czyli zmiany skórne na stopach przypominające odmrożenia. Mogą być one ubocznym efektem zmian w krążeniu naczyniowym, a konkretniej są spowodowane zatykaniem przepływu w wąskich naczyniach krwionośnych zaopatrujących w krew palce stóp.

Przenieśmy się teraz na oddziały pediatryczne. Po niepokojących doniesieniach z Wielkiej Brytanii opisywaliśmy niedawno przyjmowane na nie w bardzo złym stanie dzieci. Od tamtej pory podobne obserwacje zgłosili pediatrzy amerykańscy – w samym Nowym Jorku stwierdzono 52 przypadki (a 100 kolejnych jest badanych) zespołu towarzyszącego chorobie Kawasakiego, któremu nadano nazwę „pediatrycznego wieloukładowego syndromu zapalnego”. Charakteryzuje się on wysoką gorączką, wysypką, złym funkcjonowaniem jednego lub większej liczby narządów wewnętrznych oraz innymi objawami przypominającymi wstrząs.

Specjaliści łączą te objawy z tzw. burzą cytokin, wydzielanych w ustroju w odpowiedzi na niepohamowaną reakcję układu odpornościowego. Nie u wszystkich pacjentów i ofiar zakażenia występuje taka gwałtowna reakcja, ale u części tak – niestety trudno ją przewidzieć, ponieważ najprawdopodobniej decydują o tym uwarunkowania genetyczne.

Niektórzy eksperci, np. dr Jane Newburger, pediatra kardiolog z Bostonu i ekspertka w leczeniu rzadkiej choroby Kawasakiego, bierze pod uwagę, że przeciwciała wytwarzane przez dzieci przeciwko SARS-CoV-2 odpowiedzialne są za tę nasiloną reakcję immunologiczną i zapalną.

Burza wywołana przez cytokiny może również uszkadzać płuca i przyczyniać się do niepohamowanego krzepnięcia krwi stwierdzanego u dorosłych pacjentów. W „Nature Medicine” 12 maja ukazała się praca zespołu naukowców z Shenzhen poświęcona skomplikowanym reakcjom immunologicznym zachodzącym w organizmie chorych na Covid-19. Potwierdza ona hipotezę, że z jednej strony leki rozrzedzające krew mogą pomóc w kontrolowaniu niezwykłego krzepnięcia krwi, podczas gdy zablokowanie mechanizmów odporności pozwala przejąć kontrolę nad tym układem i opanować burzę cytokin.

Z takich z pozoru osobnych cegiełek i wątków naukowcy i lekarze mozolnie sklejają strzępki wiedzy o nowej chorobie. Może ona nas jeszcze wiele razy zaskoczyć.