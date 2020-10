Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez z Noblem z fizyki 2020

Tydzień noblowski trwa. Wczoraj poznaliśmy laureatów Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, dziś Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała nagrodę w dziedzinie fizyki. Otrzymali ją Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz