Strasznie wieje i wiać będzie. Skąd w Polsce tak potężne wichury?

Będzie wiać może nawet mocniej niż 17 lutego. A mamy zimę. Na najbliższą sobotę przewidziane jest kolejne uderzenie wichury w Polsce, może jeszcze silniejsze. Skąd te nieznośne wiatry, a właściwie huragany?

Na początek spostrzeżenie natury pomiarowej. Bardzo ważne. Wyjaśnia „Polityce” dr Witold Lenart, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego:

„Otóż powszechnie w mediach – i to wszystkich bez wyjątku – podczas silnych wichur reporterzy, prezenterzy i tzw. przepowiadacze pogody posługują się pomiarem szybkości wiatru w kilometrach na godzinę. To kompletna pomyłka, błąd, który wdarł się jakoś w nasze medialne meldunki pogodowe już dawno temu i funkcjonuje w nich do dzisiaj. Błąd bierze się z tego, że nie sposób określić, w jakim okresie wiatr wieje z prędkością np. 100 czy 120 km na godzinę. Wiatr to nie jest samochód czy pociąg, więc nigdy nie wieje ze stałą prędkością na godzinę, która w jego przypadku zmienia się w ułamkach sekundy. Jeśli więc słyszycie przepowiadacza pogody, który mówi o wietrze wiejącym ileś tam kilometrów na godzinę – natychmiast przestańcie go słuchać. Jedyną wiarygodną miarą prędkości wiatru są metry na sekundę. I to też nie do końca, bo wiatr może zmienić prędkość nawet w ułamku sekundy. I zwykle tak się dzieje.

Podobne nieporozumienie dotyczy opadów. Nasi medialni znawcy meteorologii podają sumy opadów w litrach na metr kwadratowy. Tymczasem nie ma takiej miary, taka nie istnieje. Jedyną miarą obfitości opadów jest pomiar w milimetrach, czyli ukazujący, ile milimetrów wody spadło na konkretnym obszarze”.

Wichury w Polsce jak na tropikach

A teraz wracamy do obecnych wichur. Odpowiadają za nie zmiany klimatyczne na Ziemi, a konkretnie tzw. aktywizacja cyklogenezy w porach przejściowych, czyli np. między zimą a wiosną. Wprawdzie luty to była do niedawna jeszcze u nas typowa zima, dopiero marzec stawał się miesiącem przejściowym, ale zjawisko przejścia wyraźnie przyspieszyło. Poza tym atlantyckie depresje, czyli niże, będące izobarycznymi zafalowaniami pola ciśnień, stają się coraz większe i głębsze. To powoduje, że różnica ciśnień np. dla terytorium Polski może wynieść 20, a nawet 30 hektopaskali (hPa). Tak było właśnie teraz, tyle wyniosła różnica ciśnienia nad morzem w porównaniu z tym na Podkarpaciu.

To są tzw. świeże niże, przechodzące przez Europę jeden za drugim i wywołujące potężne wichury. Tworzą się na Atlantyku, poniżej Islandii, i pędzą nad kontynent niczym niezatrzymywane. Kiedyś wypełniały się – czyli słabły – zanim dotarły tak daleko jak terytorium Polski, ale to się zmieniło. Może być ich wiele. Taką sytuację mamy obecnie: powstają jeden za drugim przez wiele tygodni i co jakiś czas – zdecydowanie zbyt często – docierają do nas.

Jaka jest tego przyczyna? Kontynuuje dr Lenart: – To wynika z nadmiaru energii skumulowanej w oceanie i nadmiaru energii w ogóle w ziemskiej atmosferze. Energia ta musi się gdzieś rozproszyć, czyli inaczej mówiąc: dyssypować. Rozprasza się w burzach cyklonalnych, które także u nas coraz bardziej zaczynają przypominać te potężne z tropików. Efekt może być taki jak teraz, że mamy aż trzy wielkie ośrodki niżowe naraz. I atakują one kontynent jeden za drugim.

Wiatr, który może zniszczyć wszystko

Dodatkowo, ponieważ jest ciepło, tworzą się cumulonimbusy, czyli burzowe komórki konwekcyjne, a wówczas może dojść do powstania wirów podchmurowych. Takie wiry pod cumulonimbusami tworzą często trąby powietrzne, czyli tornada. To w nich prędkości wiatru osiągają rekordowe wyniki – nawet do 100 lub więcej metrów na sekundę.

Oczywiście są to prędkości chwilowe, trwające sekundę lub kilka sekund. Dla zwolenników miary kilometrowej podajemy: 100 m/s to 360 km/h. W Polsce występowały takie tornada już od lat, także przed wojną, ale były rzadkie. Teraz stają się coraz częstsze. I tak powinniśmy się cieszyć, gdyż tornada w USA często osiągają chwilowe prędkości 130 m/s. Taki wiatr jest w stanie zniszczyć absolutnie wszystko. Gdy uderzy w człowieka, to go już nie tylko porwie, ale może rozbić na części.

Najsilniejsze na świece są porywy mas powietrza schodzących z lądolodu Antarktydy – zwykle o prędkości kilkudziesięciu metrów na sekundę, a bywają i takie o prędkości 150 m/s. To wiatr o sile nie do wyobrażenia. W tych miejscach jednak nie ma nikogo, więc nikomu nie zagraża.

Nasze domy nie są gotowe na ten wiatr

Obrazy z różnych telewizji ukazują nam całe miejscowości w Polsce, w których porywisty wiatr lub trąba powietrzna zniszczyła wiele domów, pozrywała dachy, kominy, poprzewracała drzewa, linie energetyczne itd. Bywa, że kogoś nawet zabiła lub poraniła. Istotnie, te widoki są przerażające i przede wszystkim wywołują troskę i współczucie w stosunku do ludzi, którzy w jednej chwili stracili dach nad głową. I to nie przysłowiowo, ale jak najbardziej realnie. To rzeczywiście musi być straszne.

Ale faktem jest też, że nasze budownictwo mieszkaniowe kompletnie nie jest przygotowane na trwające już zmiany klimatu. Domy powstają bez jakiejkolwiek troski o stan konstrukcji w przypadku przejścia potężnych trąb powietrznych lub huraganów. W planach budowy naszych domów w ogóle nie ma o tym mowy. Nie ma, bo jeszcze do niedawna Polska uchodziła za tzw. kraj zaciszny.

Istotnie w porównaniu z Danią czy Holandią takim krajem była. Niestety – przestaje być. W nowych warunkach szczególnie ważne okazuje się zwłaszcza solidne kotwienie dachów, co inżynieryjnie wcale nie jest rzeczą ani prostą, ani tanią. Do dzisiaj nikt się w planach budowy i w budowie domów tym nie przejmował, ale chyba trzeba zmienić podejście. Prawda jest taka, że 90 proc. dachów naszych domów nie jest w stanie sprostać naporowi wiatru o prędkości ok. 40 m/s, a to nieco ponad 120 km/h. Jak widać, takich prędkości wiatrów będziemy mieć coraz więcej. I to dopiero stawia przed nami prawdziwe wyzwanie.

