Krótka historia czarnych dziur. Coraz więcej widzimy na własne oczy

Istnieją gigantyczne czarne dziury zwane supermasywnymi, znacznie mniejsze zwane pośrednimi i najmniejsze zwane gwiazdowymi. Właśnie uzyskaliśmy obraz czarnej dziury istniejącej w centrum Drogi Mlecznej.

Obraz uzyskano dzięki pracy największego teleskopu świata, czyli Event Horizon Telescope (EHT). To tak naprawdę kilkanaście teleskopów pracujących w milimetrowych i submilimetrowych zakresach fal radiowych z całego świata. Połączone w jeden instrument w ramach tzw. interferometrii wielkobazowej tworzą wirtualny teleskop wielkości Ziemi. Program EHT uruchomiono w 2009 r. – jego celem było stworzenie obrazów dwóch supermasywnych czarnych dziur – jednej znajdującej się w centrum ogromnej galaktyki M87 w gwiazdozbiorze Panny i drugiej: centralnej czarnej dziury tzw. źródła Sagittarius A* w naszej Galaktyce, czyli Drodze Mlecznej.

Pierwsze zadanie zostało wykonane z sukcesem w 2019 r. Świat w końcu ujrzał realny obraz czarnej dziury, i to ogromnej, posiadającej masę 6,5 mld Słońc z galaktyki M87. Było o tym głośno. Obecnie uczeni zrzeszeni w EHT zaprezentowali obraz naszej centralnej czarnej dziury. Jest znacznie mniejsza, posiada masę ok. 4 mln Słońc, i trudniejsza do zobrazowania. Ale udało się.

Czarna dziura na skonwertowanym obrazie

Od lat było wiadomo, że szczególny ruch gwiazd w centrum naszej Galaktyki dowodzi, iż krążą one i przyspieszają pod wpływem potężnej centralnej masy. Uczeni oczywiście spodziewali się, że jest to supermasywna czarna dziura. Pierwsza próba jej zobrazowania miała miejsce w 2017 r. Jednak źródło Sagittarius A* jest przesłonięte potężnymi masami pyłu i gazu, dlatego wówczas jeszcze się nie udało. Kilkusetosobowa grupa badaczy z EHT postanowiła więc najpierw pokazać łatwiejszą do zobrazowania centralną czarną dziurę w M87. Teraz mamy wreszcie obraz naszej centralnej czarnej dziury.

Oczywiście to nie jest optyczne zdjęcie. Obserwacje wszystkich teleskopów EHT są zapisywane razem z bardzo dokładnym czasem pomiaru, kontrolowanym przy użyciu zegarów atomowych. Wszystkie obrazy są łączone w jeden wynik przy zastosowaniu superkomputerów. Zebrane dane są następnie konwertowane na obraz.

Przy obserwacjach źródła Sagittarius A* uzyskano 3,5 petabajta danych. Było ich tak dużo, że poszczególne zespoły, wymieniając się uzyskanymi danymi, używały transportu dysków twardych. Ich przesyłanie siecią internetową trwałoby zbyt długo. Poza tym na obrazach obu czarnych dziur widać centralny obszar ciemności i okrążający go pierścień rozpalonej materii. Jest to tzw. dysk akrecyjny, z którego materia co pewien czas spływa do czarnej dziury. Jednak ruch materii wokół czarnej dziury w M87 jest znacznie wolniejszy, gdyż dziura ta jest ogromna. Średnica jej akrecyjnego dysku to 700 jednostek astronomicznych (odległości Ziemi od Słońca), czyli ponad 100 mld km. Pełen taki obrót trwa wiele dni, chociaż materia porusza się z prędkościami relatywistycznymi, bliskimi prędkości światła.

Tymczasem pełen obrót materii wokół źródła Sagittarius A* pochłania o wiele mniej czasu, trwa kilka minut. Dlatego uchwycenie jednego stałego obrazu było znacznie trudniejsze. To tak – twierdzi jeden z badaczy z EHT – jakby próbować zrobić wyraźne zdjęcie szczeniaka szybko obracającego się w pogoni za swoim ogonem.

