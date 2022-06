Front atmosferyczny niosący z zachodu ochłodzenie ściera się nad Polską z masami gorącego powietrza sunącymi znad Sahary. Efekt? Upały przeplatane burzami z gradem i obfitymi opadami. W czwartek i piątek czeka nas apogeum temperaturowych anomalii.

Londyn 20, Paryż 25, Madryt – 28 st. C. Możemy tylko pozazdrościć naszym zachodnim sąsiadom przyjemnych letnich temperatur. Tego samego nie można niestety powiedzieć o ponadtrzydziestostopniowych upałach w tak zaskakujących miejscach jak Sztokholm i Helsinki (po 31 st.) czy choćby Moskwa, Mińsk albo Kijów (30–32 st.). No i Warszawa – 32 st. C. A także – we wtorek 28 czerwca – Tarnów: 35,5 st. C, Zamość: 35,4 st., Nowy Sącz: 34,4 st. czy Kraków-Balice: 34,2 st. C. W związku z falą upałów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tego dnia ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Ale alerty – pomarańczowe, stopnia drugiego – obowiązują również w innych częściach Polski. Ostrzegają nie tylko przed wysoką temperaturą, ale też przed burzami z gradem i ulewnymi deszczami. Są aktualne do godzin wieczornych najbliższego piątku.

Wojna chłodu z upałem

Za pogodowe zamieszanie odpowiedzialne są dwa zjawiska. Jednym z nich jest przechodzący we wtorek przez Polskę front atmosferyczny, który niósł z zachodu (a dokładniej z dwóch ośrodków niżowych nad Atlantykiem na północy i nad Morzem Śródziemnym na południu) chłodne masy powietrza w kierunku wschodnim. Z południa z kolei napływają nad Polskę fale gorącego powietrza znad Sahary. To one przyniosły 40-stopniowy upał we Włoszech, z górą 30 st. C w Polsce i w Europie Wschodniej, no i podobne – wyjątkowe dla Skandynawii – upały na południu Szwecji i Finlandii, a nawet – w środę 29 czerwca – na północy Półwyspu Skandynawskiego.

Idący z zachodu front z pewnością przyniósłby nam wyczekiwane ochłodzenie, gdyby nie napotkał na drodze istotnej przeszkody. Utworzyły ją dwa wyże – bałkański i rosyjski – które nie pozwalają chłodnym masom powietrza swobodnie przesuwać się dalej na wschód. I tak nad naszym krajem zmagały się ze sobą dwa zupełnie różne pogodowe światy: sunące z zachodu chłodniejsze powietrze z komórkami burzowymi i afrykańskie upały. Zarówno burze z nawalnymi opadami, podczas których w godzinę może spaść tyle samo deszczu, ile na danym terenie spada np. przez cały miesiąc, jak i nieznośnie wysokie temperatury to coraz dotkliwiej przez nas odczuwany efekt zmian klimatycznych.

Na termometrach ekstremalnie

Za uciążliwe fale upałów w ostatnich dniach odpowiedzialna jest zwrotnikowa masa powietrza, która dotarła do nas znad północnej Afryki i południowej części Europy. Co gorsza, w czwartek i piątek zwrotnikowe powietrze przyniesie jeszcze wyższe temperatury – synoptycy spodziewają się we wschodniej Polsce nawet 37 st. C. – Dla południowo-wschodniej Polski wydaliśmy ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. To oznacza, że przez co najmniej dwie doby będą tam występować temperatury powyżej 34 st. To już naprawdę bardzo dużo – mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW PiB. – Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś na Podkarpaciu zanotowano nawet 38 st. – dodaje.

Można tu już mówić o anomalii. – Wartości rzędu 38 st. zdarzają się u nas rzadziej niż raz na 20 lat. Rekord dla czerwca wynosi 38,3 st. C, został ustanowiony w 2019 r., ale jeszcze w tym roku, półtora tygodnia temu, ta sama wartość została osiągnięta w Słubicach. W całej wschodniej części kraju mogą paść rekordy czerwcowych temperatur w poszczególnych miastach – od Suwałk i Białegostoku po Zamość czy Krosno. I choć do rekordu absolutnego naszego kraju jeszcze daleko, przypomnijmy: padł on 101 lat temu (29 lipca 1921 r.) w okolicach Prószkowa k. Opola, gdzie zanotowano 40,2 st. C, to tak wysoka częstotliwość ekstremalnych temperatur w naszej części Europy jest alarmująca.